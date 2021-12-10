Bilim ve Teknoloji

Oppo Watch 46 mm şarjı kaç gün gider?

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji10 Aralık 2021
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Oppo Watch 46 mm modeli akıllı saatler arasında fiyatına göre oldukça performanslı ve tasarım olarak çok şık duran bir teknolojik cihazdır. Bu cihazı almak isteyenler Oppo Watch 46 mm şarjı kaç gün gider ya da şarj durumu nasıl konusunda bilgi aramaktadır. Bu yazımızda sizlere elimizden geldiği kadar Oppo Watch 46 mm batarya konusunda değinmek istiyoruz.

Bu modelde 1.91 inçlik AMOLED ekran teknolojisi bulunuyor. 326 PPI Piksel yoğunluğundadır. Bu akıllı saat 430 mAh‘lık bir batarya desteklemektedir. Kullanım kılavuzuna göre ortalama kullanımda 36 saat civarı şarjı gitmektedir. Az kullanımda ise 21 gün civarı şarjı gitmektedir. Telefon ile bağlanıldığında özelliklerini kullandığınızda ortalama olarak bizim tahminimiz rahatça 14 gün civarı şarjının gideceğini düşünüyoruz. Tabi kullanmadığımız için net bir bilgi veremiyoruz.

Şarj olma konusuna geçtiğimizde ise hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. 15 dakikalık şarj ile ortalama % 46‘lık şarja ulaşmaktadır. Tam dolum oranı ise 75 dakika civarında sürmektedir.

Oppo Watch 46 mm akıllı saatin fiyatı ortalama olarak 1999 TL civarlarındadır.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji10 Aralık 2021
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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