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Oppo Find X Türkiye fiyatı ve geliş tarihi

tarafından 24 Haziran 2018 Tarihinde eklendi

Eşssiz tasarımı ve teknik özellikleri ile , tanıtıldığı günden bu yana milyonlarca kişi tarafından incelenmektedir.

Oppo markası yurt dışında çok büyük ilgi görmektedir. Performanslı ve tasarımsal olarak farklı olan Oppo normal şartlarda Türkiye pazarına giriş yapmıyordu.

Bazı resmi olmayan haberlere bakıldığında sonbahar ayları içerisinde geleceği belirtiliyor. 6.4 inçlik OLED ekrana sahip olan Oppo Find X modelinin Türkiye pazarına geldiğinde de Türkiye satış fiyatı oldukça önemli olacaktır.

Oppo Fin X modeli yurt dışında 999 euro’dan satılacaktır. Tabi normal olarak Oppo Find X Türkiye satış fiyatı 1800-2000 euro civarına yaklaşağını tahmin ediyoruz. Bu fiyatlar ile Türkiye’ye geldiğinde bile büyük ilgi göreceğine hiç şüphe yok diyebiliriz. Zaten bazı devlerinin modelleri 5000 TL civarlarındadır. Oppo’nun Find X tasarımı ve teknolojisi farklılık yaratacağı için kullanıcılar tercih edecektir.

Daha detaylı Oppo Find X özellikleri

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