Oppo A94 modeli 6.43 inçlik ekranı ile dikkat çekiyor

Bu sefer sizlere Oppo A94 modelinin teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz. Büyük ekranlı telefon kullanmayı seviyorsanız bu modelde 6.43 İnçlik AMOLED ekran teknolojisi bulunmaktadır. 409 PPI Piksel yoğunluğu ile oldukça net görüntüler alabilirsiniz. Bu kadar büyük bir ekranlı telefonu 4310 mAh’lık bir batarya desteklemektedir. Batarya kapasitesi düşük diye algıya kapılmayın.

Kullanılan ekran teknolojisi AMOLED olduğu için oldukça başarılı bir şarj süresi elde edebilirsiniz. Hızlı şarj özelliği 30 W ile sağlamaktadır. Kablosuz şarj özelliği ve değiştirebilir bir bataryası bulunmamaktadır. Ayrıca ekran/Gövde oranı ise % 84.44 gibi oldukça yüksek bir orana sahiptir.

İşlemci olarak ise MediaTek Dimensity 2.4 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli yonga seti bulunmaktadır. 8 GB RAM ile başarılı bir performans alabilirsiniz. Grafik işlemcisi ise Mali – G57’dir.