Oppo A73 detaylı kamera özellikleri

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Oppo A73 modeli uygun fiyat ve performansı ile kullanıcıların dikkatini çekmektedir. Oppo A73 modeli 2499 TL civarlarında satılmaktadır. Bu yazımızda Oppo A73 kamera özelliklerine detaylı olarak bakmak istiyoruz.

Oppo A73 modelinde 4 adet arka kamera bulunmaktadır.

Arka ana kamera 16 MP çözünürlüğündedir. Maalesef optik görüntü sabitleyicisi bulunmuyor. F2.2 diyafram açıklığına sahip bir kamera ile 1080p Full HD video kayıt yapabilirsiniz.

Arka ana kamera özellikleri şöyle;

Portre Modu (Bokeh)

HDR

Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama

Panorama

Otomatik odaklama

Coğrafi konum etiketleme

OmniVision OV16A10 Sensör

Zamanlayıcı

5 Elementli Lens

İkinci arka kamera ise 8 MP çözünürlüğüne sahiptir. F2.2 diyafram açıklığındaki bu kamera ile bazı ekstra özelliklere sahip oluyorsunuz.

Ekstra Geniş Açı

Ekstra Geniş Açı (120°)

SK Hynix HI-846 Sensör

1/4 Sensör Boyutu

5 Elementli Lens

Üçüncü arka kamera ise 2 MP‘dir. F2.4 diyafram açıklığına sahip bu kamera ile aşağıdaki özelliklere sahip olmaktasınız.

Monochrome Sensör

1/5 Sensör Boyutu

3 Elementli Lens

Dördüncü arka kamera ise 2 MP‘dir Bu kamera ile derinlik algısı özelliği gelmektedir.

Son olarak selfie kamerasına baktığımızda ise 16 MP çözünürlüğüne sahiptir. F2.0 diyafram açıklığına sahip bu kamera ile 1080p video kaydı yapabilirsiniz.