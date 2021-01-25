Oppo A73 detaylı kamera özellikleri

Oppo A73 modeli uygun fiyat ve performansı ile kullanıcıların dikkatini çekmektedir. Oppo A73 modeli 2499 TL civarlarında satılmaktadır. Bu yazımızda Oppo A73 kamera özelliklerine detaylı olarak bakmak istiyoruz.
Oppo A73 modelinde 4 adet arka kamera bulunmaktadır.
Arka ana kamera 16 MP çözünürlüğündedir. Maalesef optik görüntü sabitleyicisi bulunmuyor. F2.2 diyafram açıklığına sahip bir kamera ile 1080p Full HD video kayıt yapabilirsiniz.
Arka ana kamera özellikleri şöyle;
Portre Modu (Bokeh)
HDR
Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama
Panorama
Otomatik odaklama
Coğrafi konum etiketleme
OmniVision OV16A10 Sensör
Zamanlayıcı
5 Elementli Lens
İkinci arka kamera ise 8 MP çözünürlüğüne sahiptir. F2.2 diyafram açıklığındaki bu kamera ile bazı ekstra özelliklere sahip oluyorsunuz.
Ekstra Geniş Açı
Ekstra Geniş Açı (120°)
SK Hynix HI-846 Sensör
1/4 Sensör Boyutu
5 Elementli Lens
Üçüncü arka kamera ise 2 MP‘dir. F2.4 diyafram açıklığına sahip bu kamera ile aşağıdaki özelliklere sahip olmaktasınız.
Monochrome Sensör
1/5 Sensör Boyutu
3 Elementli Lens
Dördüncü arka kamera ise 2 MP‘dir Bu kamera ile derinlik algısı özelliği gelmektedir.
Son olarak selfie kamerasına baktığımızda ise 16 MP çözünürlüğüne sahiptir. F2.0 diyafram açıklığına sahip bu kamera ile 1080p video kaydı yapabilirsiniz.