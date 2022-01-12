Bilim ve Teknoloji

Omix X500 detaylı kamera özellikleri

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji12 Ocak 2022
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Bu yazımızda sizlere fiyat/performans ürünü olan Omix X500 kamera özelliklerine detaylı olarak bakmak istedik.

İlk olarak 48 MP çözünürlüğünde arka ana kamerası bulunmaktadır. Bu kamerada Optik görüntü sabitleyici özelliği yoktur. Zaten bu özelliği amiral gemisi modellerinde yer alıyor.

Arka ana kamera özellikleri şöyle;

Portre Modu (Bokeh)
Phase Detect Auto-Focus (PDAF)
HDR
Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama
Panorama
Otomatik odaklama
Coğrafi konum etiketleme
Dahili QR Kod Okuyucu
Makro (Macro) Çekim (4 cm)
Zamanlayıcı
6 Elementli Lens

Arka ana kamera ile 1080p Full HD video kaydı yapabiliyorsunuz.

Dijital görüntü sabitleyici (EIS)
Time-lapse Video Kayıt
Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video)

İkinci arka kameraya geçtiğimizde ise 5 MP çözünürlüğündedir. Bu kamera sayesinde Ekstra geniş açı özelliği gelmektedir.

Üçüncü arka kamera ise 2 MP’dir. Bu kamera sayesinde makro çekim özelliği gelmektedir.

Dördüncü arka kamera ise 2 MP‘dir. Bu kamera ile derinlik algısı özelliği gelmektedir.

Selfie kamerası ise 16 MP‘dir. Ön kamera ile 1080p Full HD video kayıt yapabilirsiniz. Ön kamera ile aşağıdaki özellikleri kullanabiliriniz.

Portre Modu
Sanal Flaş
Zamanlayıcı (self-timer)

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji12 Ocak 2022
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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