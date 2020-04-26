Netflix ücretsiz belgeselleri harika

Koronavirüs karantina günlerinde Netflix resmi youtube sayfasında çok güzel belgesel videolarını ücretsiz olarak yayınlandı.

Netflix bildiğiniz üzere abonelik gerektiren bir dijital platformdur. Koronavirüs karantina günlerinden sonra Netflix abone sayısını oldukça fazla artırdı. Abone olamayanlar için Netflix güzel bir duyarlılık gösterdi.

Netflix resmi youtube sayfasında 10 adet belgeseli tam olarak yayınladı. Her belgesel yüksek çözünürlükte ve birden fazla alt yazı seçeneği eklenmiş.

Peki Netflix ücretsiz belgeseller nasıl izlenir?

İlk olarak Youtube.com’a bağlanıyoruz.

Youtube arama çubuğuna “Netflix” yazıyoruz.

Resmi Netflix kanalı açıldıktan sonra aşağıdaki resimde gözüken videoları izleyebilirsiniz.

Sağ yada sol ok işaretlerine basarak diğer videoları görebilirsiniz. Görüntü kalitesi ve çekim efektlerini anlatmaya gerek yok.

Netflix resmi Youtube kanalında 14 milyondan fazla abone bulunmaktadır. Ücretsiz konulan bu belgeseller 17 Nisan 2020 günü sayfaya eklenmiş. Her bir video ortalama olarak 300.000’den fazla izlenme oranına ulaşmış.