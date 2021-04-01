MSI Bravo 17 A4DDR-039XTR Notebook hızlıca özelliklerine bakalım

MSI Bravo 17 A4DDR-039XTR Notebook hakkında kısaca bahsetmek istiyoruz. Eğer almak istiyorsanız bu yazımızı 3 dakikada okuyabilir ve kafanızda fikir oluşabilir.

Bu notebook’a baktığımızda ilk olarak göze çarğpan özellik ekran boyutunun 17.3 inç olmasıdır. Ayrıca 144 Hz ekran yenileme ve FULL HD ekranı ile oyun tutkunlarına hitap ediyor.

İşlemci özelliklerine geçtiğimizde ise üst segment bir donanım görüyoruz. AMD Ryzen 7 4800H ile size performansı çok iyi hissettirecek. 16 GB RAM DDR4 RAM ile oldukça başarılı buluyoruz. Oyuncu bilgisayarında aranan AMD Radeon RX5500M 4 GB ekran kartı bulunuyor.

3 adet USB çıkışı, bir adet HDMI çıkışı, Ethernet ve Bluetooth gibi bağlantıları bulunuyor.

Donanıma baktığımızda oyuncu bilgisayarı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Diğer oyun bilgisayarlarından farkı ise kesinlikle ekran boyutunun fazla olmasıdır.

MSI Bravo 17 A4DDR-039XTR Notebook fiyatına baktığımızda ise 10.999 TL ile 11.999 TL fiyat aralığındadır.