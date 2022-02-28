Monitörümde HDMI Girişi Yok, Bilgisayarımı Nasıl Bağlarım?

Eğer çok eski bir bilgisayardan yeni bir bilgisayara geçmişseniz ve yeni monitör almak yerine elinizdeki VGA monitörü tuttuysanız bu sıkıntının baş göstermesi muhtemel. Siz de bu sıkıntıdan muzdaripseniz bu yazımızda size çözümler sunmaya çalışacağız.

Bu sorunu nasıl çözebilirsiniz?

Bu sorunu en iyi şekilde çözmenin yolu aslında HDMI, DVI ya da ilgili olan porta sahip olan bir monitör satın almak. Fakat maalesef bunu maddi olarak çoğumuzun gerçekleştiremeyeceğini biliyoruz. Bu yüzden yapabileceğiniz en ucuz ve verimli şey bir HDMI to VGA dönüştürücü almanız olacaktır. Bu yazının yazıldığı tarihte dönüştürücü piyasasının ortalama 30 ila 60 TL arasında değiştiğini düşünürsek yeni bir monitör alma seçeneğine göre çok ucuza geldiğini söyleyebiliriz. Dönüştürücüyü satın almak için aşağıya koyduğumuz görselleri kendinize referans alabilirsiniz. Google’da “HDMI to VGA dönüştürücü satın al” diyerek aratabilirsiniz.

Fotoğrafta da görüldüğü gibi dişi(in) bir VGA, erkek(out) bir HDMI gerekecektir.

Unutmadan bu ürünü sadece monitörünüzde HDMI ya da DVI girişi ve ekran kartınızda VGA girişi olmadığında tercih etmelisiniz.

Yeni ekran kartlarında neden VGA girişi yok?

Teknoloji geliştikçe, monitörlerin sunduğu çözünürlükten tutun, kare sayısına kadar onlarca element de aynı şekilde gelişiyor. Bundan dolayı VGA gibi eskimiş teknolojiler bu kompleks veriyi göndermekte sıkıntı yaşıyor. Buna ek olarak HDMI sadece görüntü taşımakla da kalmaz, ek olarak ses verisi de taşır. Böylelikle hoparlörü olan bir monitörünüz var ise sesi bu şekilde iletebilirsiniz. Yani eğer monitörünüzde hoparlör var ise ve çalışmasını istiyorsanız, bu dönüştürücülerin ses desteği olanlarından alabilirsiniz.