MIUI 13 ile kenar çubuğu özelliği geldi

Geçtiğimiz günlerde yani 23 Mart günü Xiaomi Mi 11 Lite ile Xiaomi Mi 11T modellerine MIUI 13 geldiğini yazmıştık. Android 12 tabanlı olduğu için köklü bir değişiklik göremedik. Gözümüze çarpan iyi ya da kötü taraflarını elimizden geldiği kadar yazmak istiyoruz. Fakat hoşuma giden bir özellikten bahsetmek istedik.

MIUI 13 yan kenar çubuğu özelliği

Bu özelliği açtığınızda ekranın sol tarafında ince bir çizik gözükmektedir. Elinizde sağa doğru çektiğinizde ufak bir çekmece açılıyor ve telefonunuzda yüklü olan bütün uygulamaları görebilmektesiniz. Pratik olarak gerçekten çok hoşumuza giden bir özelliği olduğunu söyleyebiliriz.

Menü ayarlarına baktığımızda da “Her zaman göster” Oyun oynarken ve video seyrederken aktif olma gibi seçenekleri bulunuyor.

Bu özelliği kullanmak için “Ayarlar-Özel Özellikler ve Kenar Çubuğu sekmelerini takip etmeniz yeterli olacaktır.