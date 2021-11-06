Bilim ve Teknoloji

Mavic 3 modeli 46 dakika uçuş süresi ve 15 km menzil hedefliyor

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji6 Kasım 2021
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Profesyonel Drone tutkunlarının tercih ettikleri model kesinlikle DJI modelleridir.

DJI’nin uzun zamandır beklenen Mavic 3 modeli hakkında bilgiler gelmeye başladı. Mavic 3 drone modelinde çok başarılı bir uçuş süresi sunuluyor.

Mavic 3 modelinde 5000 mAh‘lık bir batarya bulunuyor. Bu batarya ile çok rahat bir şekilde 46 dakikaya kadar uçuş süresine ulaşabilirsiniz.

Ayrıca boşalan bataryayı hızlı şarj etmeniz için 65 W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. Mavic 3’de 360 derece engel tanıma sensörü bulunuyor. Mavic’in önceki modellerinde de engel tanıma sensörü bulunuyor fakat Mavic 3’de daha hassas sensörler yer alıyor. Eve dönüş özelliği daha da geliştirilmiş olduğunu görüyoruz.

Fotoğraf: DJI resmi internet sitesi

Mavic 3 mesafesi nasıl?

Mavic 3 modelinde şehir içerisinde 3 km’lik oldukça başarılı bir menzil sunmaktadır. Kolay kolay drone’larda 3 KM menzil göremezsiniz. Açık havada ise 15 km gibi çılgın bir mesafe sunuyor.

Mavic 3 fiyatı ne kadar?

Sadece drone ve kumandasını almak isterseniz yurt dışı fiyatı 2.099 Euro‘dur. Kombo paket olarak almak isterseniz 4799 Euro gibi oldukça sağlam bir ödeme yapmanız gerekiyor.

İlerleyen zamanlarda Mavic 3 Türkiye satış fiyatı belli olduktan sonra sizlere daha detaylı bilgiler vereceğiz.

DJI Mavic 3 özellikleri ve fiyatı

Ana kamera: 20MP Micro Four Thirds Hasselblad
Yardımcı kamera: 12MP
Video: 5.1K 50fps, DCI 4K, 4K 120fps, Full HD 200fps
Bellek: 8GB
Havada kalış: 46 dakika
Fiyat: 2099 Euro – 2799 Euro (Kombo paket)

DJI Mavic 3 Cine özellikleri ve fiyatı

Ana kamera: 20MP Micro Four Thirds Hasselblad
Yardımcı kamera: 12MP
Video: 5.1K 50fps, DCI 4K, 4K 120fps, Full HD 200fps, Apple ProRes 422 HQ
Bellek: 1TB SSD
Havada kalış: 46 dakika
Fiyat: 4799 euro combo Paket

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji6 Kasım 2021
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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