LivU Hesabımı Nasıl Silerim?

Canlı yayın ve görüntülü sohbet gibi hizmetler sağlayan uygulamaların çok büyük bir rekabette olduğu bu zamanlarda uygulama geliştiricileri, kullanıcıları kendi uygulamalarında tutmak için çok da etik olmayan yollara başvuruyor. Bu yollardan birisi kullanıcıların hesaplarını silmesi için gereken işlemleri gözlerden uzak sekmelere koymak ya da gereksiz uzatmak.

Bu yöntemlerden birini kullanan uygulamalardan biri de LivU uygulaması. Biz de size bu yazımızda LivU hesabınızı kolay bir şekilde nasıl silebileceğinizi resimli olarak anlatacağız.

Adım 1: Uygulamayı açtığınızda sol üstte kalan profil fotoğrafına tıklayın.

Adım 2: Sağ üstte kalan çark simgesine tıklayın.

Adım 3: “Yardım ve geri bildirim” seçeneğine tıklayın ve “Hesabı Sil” deyin. Sebep olarak istediğiniz herhangi bir sebebi seçebilirsiniz.

Adım 4: “Anladım” yazısına tik atarak-“Hesabı Sil” diyoruz ve onaylıyoruz.

Problem yaşadığınız bir yer varsa yardım için çekinmeden yorum yazabilirsiniz. Farklı uygulamalarda hesap silmek istiyorsanız yine bir rehber için yorumlarda belirtebilirsiniz.