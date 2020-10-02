iPhone’da Gizlenen Uygulamalar Nasıl Bulunur?

Ekranınızda yer alan onlarca klasörün içinden bulmak istediğiniz uygulamaya erişmeniz biraz zaman alıcı olabilir.

Ancak spotlight araması ile bulmanız kolaylaşacaktır. Ana ekranda parmağınızı aşağı doğru kaydırarak ulaşabileceğiniz bu arama yöntemi kısa sürede sizi klasörünüze veya uygulamanıza götürecektir. Ancak bu uygulamalara sizin rahatlıkla erişebilmeniz mümkün olduğuna göre görmesini istemediğiniz, başkasının kolay erişmesini istemediğiniz gizli uygulamalarınızın ise spotlight aramasını kapatabilirsiniz. Bu şekilde spotlight araması ile istemediğiniz kişiler kolaylıkla uygulamanıza erişemeyecektir.

Ayarları kullanarak Siri ve Arama Menüsü yoluyla bu uygulamalarınıza spotlight aramasını kapatabilirsiniz. Yani sonuç olarak, iOS’ta uygulamalarınız gizlemek için belirli bir kurallar bütünü ya da resmi bir yöntem bulunmamaktadır. Ayrıca Jailbreak’li bir iOS sürümüne sahip bir kullanıcı değilseniz, yukarıdaki yöntemlerin haricinde herhangi bir uygulamayı gizlemeniz mümkün değildir.