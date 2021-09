Into the Night 3.sezon ne zaman gelecek?

Into the Night 3.sezon ne zaman geleceği sorusu internette araştırılıyor. Dizinin yapımcısı Netflix tarafından henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Teknoscrool.com olarak sizlere ufak bir tahmin yapmak istedik. Ayrıca Into the Night 3.sezon ne zaman geleceğine dair yorumlarınızı iletirseniz çok memnun oluruz.

İlk olarak Into the Night dizisi 1.sezonu 1 Mayıs 2020 günü Netflix platformunda yayına girdi. Temmuz 2020’de 2.sezon için onay almıştı.

1.sezon 6 bölümden oluşuyor.

2.sezon 6 bölümden oluşuyor ve 2.sezonun geleceğini Netflix 2021 Eylül yayında duyurdu. Yani yeni sezonun yayınlanma süreci ortalama 14 ay civarında sürdü. 3.sezonun tahmini gösterime girme zamanı 2022 Eylül-Ekim-Kasım ayları civarına denk geliyor. Tabi 2.sezonun çekim zamanı pandemi dönemine denk geldiği için uzun sürmüştü.

Eğer kış aylarında tüm dünyada pandemi süresince yasaklar olmazsa 3.sezonun gelmesi 2022 İlkbahar aylarında geleceğini düşünüyoruz.