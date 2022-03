İngilizce Bir Kelimenin Nasıl Okunduğuna Bakma

Hem İngilizceyi iyi bilen, hem az bilen, hem de hiç bilmeyen kişilerin ortak sorunlardan birisi kelimelerin telaffuzudur. Çünkü her ne kadar belirli bir düzene sahip olsa da her zaman bunu çözemeyebiliyoruz çünkü Türkçenin yapısına benzemiyor. Biz de bu yazımızda size yeni öğrendiğiniz bir kelimenin telaffuzunu öğrenmek için birden çok kaynak göstereceğiz. Ayrıca yazımızın sonunda her kelimeyi, daha kelimenin telaffuzunu bile duymadan, en iyi şekilde telaffuz edebilmek için bir ipucu da vereceğiz. Bilmediğiniz dillerin kelimeleri de buna dahil!

YouGlish

Çalışma prensibiyle diğerlerinden farklı olan bu site, YouTube videolarının arasından arattığınız kelimeyi içeren bir videoyu buluyor. Bunu altyazılı videoların altyazı içeriğine bakarak yapıyor. Üstelik sadece İngilizce değil, Türkçe ve işaret dili de olmak üzere toplamda 18 tane dili destekliyor. Buna ek olarak aksana göre aratma özelliği de mevcut. Örneğin İngilizceyi İngiliz, Amerikan, İskoç aksanlarıyla ayrı ayrı dinleyebiliyoruz. Bu sitenin diğerlerine bakarak en iyi yönlerinden birisi diğer siteler gibi yapay zeka tarafından seslendirilmemesi. Siteye ulaşmak için YouGlish.com adresini kullanabilirsiniz. Nasıl kullanılacağı hakkında aşağıya küçük bir görsel bıraktık!

Cambridge Dictionary

Sadece İngiltere için değil genel olarak üniversite deyince aklımıza ilk gelen üniversitelerden biri olan Cambridge Üniversitesi’nin online sözlüğünü de kullanabiliriz. Cambridge Dictionary adından da anlaşılacağı üzere sadece telaffuz öğrenebileceğiniz bir site değil ayrıca kelimelerin anlamlarının da İngilizce olarak verildiği bir sözlük, buna ek olarak kelimenin Türkçe çevirisi de veriliyor. Siteye dictionary.cambridge.org/tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Google

Her sektörde ismi olan Google’ın bildiğiniz üzere burada da ismi var. Google ile telaffuz öğrenmenin iki yolu var. Birincisi hepimizin haberdar olduğu Google Translate.

İkinci yöntemimiz ulaşılması daha kolay bir yöntem. Google’a direkt “how to pronounce X” şeklinde yazıp, aratmak. X kısmına istediğimiz bir kelimeyi yazdığımızda çoğunlukla Google’ın telaffuz sistemi çıkacak, onun çıkmadığı durumlarda da diğer kaynaklara bakıp öğrenebilirsiniz. Aynı diğer sitelerde olduğu gibi burada da Amerikan ve İngiliz aksanı olmak üzere iki farklı aksanı dinleyebiliyoruz.

Bütün Dillerdeki Kelimeler Nasıl Telaffuz Edilir?

Yazımızın bu maddesini uygulamak doğal olarak diğer maddeleri uygulamaktan oldukça zor olacaktır. Çünkü yeni bir alfabe öğrenmekten bahsediyoruz.

Eğer sözlüklere bakarken /kənˌɡrætʃʊˈleɪʃənz/ gibi yazılar gördüyseniz bu yazıların International Phonetic Alphabet(Uluslararası Fonetik Alfabe) ile yazıldığını söylemek isteriz. Eğer bu alfabeyi bilseydiniz hiçbir şekilde bir ses dinlemeden bu kelimeyi telaffuz edebilirdiniz ve orada Congratulations(Tebrikler) yazdığını anlardınız. Son olarak eğer alfabeyi öğrenmeyi dilerseniz, YouTube gibi sitelerde birçok kaynak olduğunu hatırlatmak isteriz.