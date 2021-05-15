Hunter Z60 fiyatına göre Wi-Fi özelliği bulunuyor

Hunter Z60 Robot Süpürge fiyatından bahsetmek istiyoruz. Akıllı robot süpürgeler hemen hemen her bütçeye uygun şekilde üretiliyor. Donanım eklendikçe fiyatlarda normal olarak artmaktadır.

Hunter Z60 Robot Süpürge modelinde 1800 mAh‘lık Li-İon batarya yer almaktadır. Ortalama olarak 4 saat süresince şarj olmaktadır. Tam dolu şarj ile tahmini olarak 150 dakika civarında şarjı gidiyor.

Kısaca teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.

– Aşılabilir yükseklik mesafesi 10 mm’dir. Bu rakam oldukça iyi bir yükseklik oranıdır.

– Maalesef otomatik şarj özelliği bulunmamaktadır.

– Düşme engelleyici sensörü yer almaktadır. Bu özellik genellikle birden katlı yüksek yerlerde temizlik yapıyorsanız kaza-kırım ortadan kaldırmaktadır.

– Kir algıma özelliği bulunmuyor.

– Wi-Fi özelliği ile fiyatına göre eşdeğer modellerine göre farklılık yaratmaktadır.

– Toz haznesi ise 350 ml’dir.

Hunter Z60 Robot Süpürge fiyatına baktığımızda ise internette 899 TL civarlarında olduğunu görüyoruz.