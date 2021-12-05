Huawei P40 Pro amiral gemisi

Huawei P40 Pro modeli hem donanımı hem tasarımı ile etkileyici bir akıllı telefondur. Kısaca Huawei P40 Pro teknik özelliklerine kısaca bakalım.

Bu telefonda 6.58 inçlik OLED ekran teknolojisi bulunuyor. 441 PPI Piksel yoğunluğunda ve 90 Hz ekran yenileme özelliği bulunmaktadır. Ekran/Gövde oranı ise % 90.57’dir. Bu telefonu 4200 mAh‘lık bir batarya desteklemektedir. 40 W hızlı şarj özelliğininde bulunduğunu hatırlatalım. Performans olarak 2.86 Ghz hızında çalışan 8 çekirdekli Huawei Kirin 990 yonga seti bulunmaktadır. 8 GB RAM ile üst segment bir performans sergilemektedir. 256 GB’lık dahili depolama hafızasına ekstradan microSD hafıza kartı takarak kapasitesini artırabilirsiniz.

Kamera donanımına geçtiğimizde ise 50 MP çözünürlüğünde arka ana kamerası bulunmaktadır. Optik görüntü sabitleyici özelliği ile çok net fotoğraflar elde edebilirsiniz. İkinci arka kamera 40 MP, üçüncü arka kamera 12 MP ve dördüncü arka kamera ile Time of Flight 3D özelliği kazanıyorsunuz. Ön tarafta iki adet kamera yer almaktadır. 32 MP ve Time of Flight özelliğide yer almaktadır.

Suya ve toza karşı dayanıklılık, Kızılötesi ve parmak izi okuyucusu ile amiral gemisi modelini olduğunu kanıtlamaktadır.

Huawei P40 Pro modeline 14.999 TL ödeyerek sahip olabilirsiniz.