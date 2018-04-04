Huawei Honor 7 en hızlı şarj etme yöntemi

Huawei kullanılıyorsanız ve telefonum geç şarj oluyor diyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır. Akıllı telefonların en büyük dezavantajı kesinlikle kısa giden şarj süreleridir. Teknoloji devleri bu sorunu hızlı şarj ile çözmektedir.

Bugünkü yazımızda size Huawei Honor 7 modelini en hızlı nasıl şarj edebileceğiniz konusunda bilgilendirmek istedik.

İlk olarak kesinlikle telefonun orjinal şarj cihazını kullanınız. Yan sanayi şarj cihazları telefonunuzu geç şarj etmek bir yana batarya ve telefona zarar verecektir. Telefonu şarj ederken kesinlikle kullanmayınız. Kullandığınız sürece telefonunuz geç şarj olacaktır. Bildiğiniz üzere Huawei Honor 7 modelinde hızlı şarj desteği bulunuyor. En hızlı şarj süresine ulaşmak için Honor 7 Ultra Tasarruf moduna geçiniz ve bu şekilde şarj ediniz. İnanmayacaksınız ama 10 dakika içerisinde yüzde 2’den yüzde 20’leri çok rahat göreceksiniz.

Ultra tasarruf modu telefonunun arka planda çalışan bütün işlemleri kapattığı için sadece arama yapma ve cevaplama, mesaj alma ve gönderme, rehberde gezinme işlemlerini açık tutmaktadır.

Deneyin ve farkı görünüz.

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