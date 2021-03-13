Hem profesyonel drone hem sivil havacılık kaydı gerektirmiyor

Profesyonel bir drone arıyorsanız ve sivil havacılık kaydı ile uğraşmak istemiyorum diyorsanız DJI Mavic Air modelinden bahsetmek istiyoruz. ortalama 21 dakikalık uçuş süresi ile size güzel bir uçuş keyfi yaşatmayı hedefliyor.
Drone teknolojisinde cihazın teknik özellikleri kadar kamera çözünürlüğü de çok önemlidir. 3 eksenli harekteli Gimbal teknolojisi ile en net fotoğrafları çekmeyi hedefliyor.
32 MP çözünürlüğündeki kamera ile net görüntüler sunuyor. Bu drone modelinde Follow-Me teknolojisi bulunmaktadır. yani drone sizi takip ediyor. 70 KM hıza kadar ulaşabilen bu drone araba ile gitsenizde sizi takip edebilir.
DJI Mavic Air modeli 400 ile 450 Gram ağırlığında olduğu için sivil havacılık kaydı gerektirmemektedir. 2375 mAh’lık LiPo bataryası ile ortalama olarak 21 dakika civarlarında uçuş yapabilirsiniz. Tabi bu süre kullanan kişiye göre değişmektedir.
Uçuş mesafesi olarak kılavuzda yazan bilgilere göre 5000 metre civarı olduğu yazmaktadır. Youtube’da gördüğümüz kadarıyla bu mesafeyi ulaşanların olduğunu görüyoruz.
Teknik özellikleri şöyle
360 Derece Takla: Yok
Başsız Mod: Var
Beni Takip Et: Var
Engel Sensörü: 3 Yönlü
FPV: Var
Hareketli Gimbal: 3 Eksenli Gimbal
Kaza Koruma: Var
Otomatik Eve Dönüş (RTH): Var
Otomatik Rota Takip: Var
Sabit İrtifa: Var
Tek Tuş İniş: Var
Tek Tuş Kalkış: Var
Ağırlık: 400gr-450gr
Batarya: 2375 mAH LiPo
Ebat: 19cm-20cm
GPS Modu: GPS Var
Kamera: 4K
Maksimum Hız: 50kmp-70kmp
Uçuş Mesafesi: 5000m-6000m
Uçuş Süresi: 20-21 Dakika