Hem profesyonel drone hem sivil havacılık kaydı gerektirmiyor

Profesyonel bir drone arıyorsanız ve sivil havacılık kaydı ile uğraşmak istemiyorum diyorsanız DJI Mavic Air modelinden bahsetmek istiyoruz. ortalama 21 dakikalık uçuş süresi ile size güzel bir uçuş keyfi yaşatmayı hedefliyor.

Drone teknolojisinde cihazın teknik özellikleri kadar kamera çözünürlüğü de çok önemlidir. 3 eksenli harekteli Gimbal teknolojisi ile en net fotoğrafları çekmeyi hedefliyor.

32 MP çözünürlüğündeki kamera ile net görüntüler sunuyor. Bu drone modelinde Follow-Me teknolojisi bulunmaktadır. yani drone sizi takip ediyor. 70 KM hıza kadar ulaşabilen bu drone araba ile gitsenizde sizi takip edebilir.

DJI Mavic Air modeli 400 ile 450 Gram ağırlığında olduğu için sivil havacılık kaydı gerektirmemektedir. 2375 mAh’lık LiPo bataryası ile ortalama olarak 21 dakika civarlarında uçuş yapabilirsiniz. Tabi bu süre kullanan kişiye göre değişmektedir.

Uçuş mesafesi olarak kılavuzda yazan bilgilere göre 5000 metre civarı olduğu yazmaktadır. Youtube’da gördüğümüz kadarıyla bu mesafeyi ulaşanların olduğunu görüyoruz.

Teknik özellikleri şöyle

360 Derece Takla: Yok

Başsız Mod: Var

Beni Takip Et: Var

Engel Sensörü: 3 Yönlü

FPV: Var

Hareketli Gimbal: 3 Eksenli Gimbal

Kaza Koruma: Var

Otomatik Eve Dönüş (RTH): Var

Otomatik Rota Takip: Var

Sabit İrtifa: Var

Tek Tuş İniş: Var

Tek Tuş Kalkış: Var

Ağırlık: 400gr-450gr

Batarya: 2375 mAH LiPo

Ebat: 19cm-20cm

GPS Modu: GPS Var

Kamera: 4K

Maksimum Hız: 50kmp-70kmp

Uçuş Mesafesi: 5000m-6000m

Uçuş Süresi: 20-21 Dakika