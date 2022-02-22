Bilim ve Teknoloji

Hava durumu bildirimi kapatma (Xiaomi)

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji22 Şubat 2022
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Bu sefer sizlere Xiaomi modellerinde hava durumu bildirimleri nasıl kapatılır konusunda bilgi vermek istiyoruz. Gün içerisinde çok fazla bildirim geldiği zaman kullanıcılar kapatma isteği oluşmaktadır.

İlk olarak telefonun sol üst tarafından bildirim çubuğunu aşağıya doğru indiriniz. (Yeni MIUI sürümünde sol ve sağ taraflardan aşağıya indirdiğinizde farklı menüler açılmaktadır.)

Yukarıdaki ok işareti ile gösterdiğimiz “Ayarlar” sekmesine basınız.

Ayarlar sekmesine bastığınız zaman aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi menü açılacaktır. Açılan menüde “Uygulama bildirimleri” kategorisine giriş yapınız.

Uygulama bildirimlerine bastığınızda aşağıdaki gibi bir menü ile karşılaşacaksınız.

Uygulama bildirimlerine girdiğimizde menüyü aşağıya doğru kaydırdığınızda “Hava durumu” simgesini göreceksiniz. Butonu kapatmanız yeterli olacaktır.

Not: Yukarıdaki anlatımı Xiaomi Mi 11T modeline göre yaptık. Sormak istediğiniz soru olursa bize yorum yazarak ulaşınız.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji22 Şubat 2022
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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