Bilim ve Teknoloji

GS8+ Watch Ultra akıllı saat şarjı nasıl?

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji19 Aralık 2022
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Yaklaşık olarak 1 aydır GS8+ Watch Ultra akıllı saat kullanıyoruz. Elimizden geldiği kadar deneyimlerimizi size yazmaya çalışıyoruz. GS8+ Watch Ultra şarjı ne kadar gidiyor diye merak ediyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

İlk olarak saatin bekleme süresi çok iyi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sadece kolunuza takıp saat olarak kullanacaksanız 8 gün civarında şarjı gidiyor. Ama bluetooth işleşmesi yaparak saat üzerinden konuşma ve arama yaparsanız maksimum 2 ile 3 gün arasında şarjı gidiyor. Aslında 2 gün gitmesi bile oldukça başarılı diyebiliriz. Diğer pahalı akıllı saatlerde aynı süre şarj süresine sahip.

Saat üzerinde konuşma kalitesini çok başarılı bulduk. Karşı taraf çok rahat bir şekilde sesimizi duyuyor. Karşı tarafın sesi de parazitsiz olarak geliyor.

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji19 Aralık 2022
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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