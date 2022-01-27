Bu yazımızda sizlere GM 22 Pro ekran görüntüsü alma işlemi hakkında bilgi vermek istiyoruz. Hemen hemen her General mobile modellerinde olduğu gibi GM 22 Pro’da da ekran görüntü alma özelliği aynı şekilde olmaktadır.

Her zaman olduğu gibi ses kısma tuşu + güç tuşuna aynı anda 2-3 saniye aralığında basılı tuttuğunuzda otomatik olarak deklanşör sesini duyacaksınız.

GM 22 Pro modelinde güç tuşu ile parmak izi okuyucu özelliği aynı yerdedir. Bu yeni modelde ergonomik tasarım ile farklılık yarattığını söyleyebiliriz. Parmak izi okuyucularının telefonun arka tarafında olduğu zaman, büyük ekranlı telefonlarda zor oluyordu. Güç tuşu ile birleştirilince daha rahat bir kullanım sunuyor.

Bu telefonda Google fotoğraflar uygulaması ile telefonunuzda yüklü olan ve almış olduğunuz ekran görüntülerine ulaşabilirsiniz. Eğer Google Fotoğraflar uygulamasının kullanışından memnun kalmazsanız google play store’da ES Dosya yöneticisini kurabilirsiniz. Birçok özelliği sunan bu uygulamayı tavsiye ediyoruz.