Galaxy S22 ekran koruyucu fiyatları bizi şaşırttı

Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaaxy S22 ultra modelleri ön satışa çıkmaya hazırlanıyor. Samsung resmi internet sitesine girdiğimizde 4-13 Mart tarihleri arasında ön sipariş alımına başlanacağı duyuruldu. Ön sipariş fiyatını maalesef göremedik.

Samsung Shop sitesine girdiğimizde ;

Galaxy S22 modelinin 128 GB dahili depolama hafızası ve Phantom Black, Green ve Pink Gold olmak üzere 3 farklı renk,

Galaxy S22+ modeli 128 GB ve 256 GB dahili depolama hafızalı Phantom Black, Green ve Pink Gold olmak üzere 3 farklı renk,

Galaxy S22 Ultra modelinde 128, 256 ve 512 GB’lık dahili depolama hafızalı ve Burgundy, Phantom Black ve Green olmak üzere 3 farklı renk çeşiti bulunmaktadır.

Yazımızın başında dediğimiz gibi fiyatları konusunda bilgi yok. Normal olarak telefon boyutları belli olduktan sonra Galaxy S22 kılıf modelleri E-Ticaret sitelerinde ki yerini aldı. Fiyatlar şöyle kısaca baktığımızda 49 TL ile 199 TL aralığında olduğunu görüyoruz.

Gelelim Galaxy S22 ekran koruyucu modellerine. Maalesef E-Ticaret sitelerine baktığımızda çok fazla bir ekran koruyucu modelinin olmadığını görüyoruz. Bir ya da iki web sitesine baktığımızda fiyatların 399 TL yazıldığını görüyoruz. Galaxy S22 ekran koruyucunun bu kadar fiyatta olması bizi çok şaşırttı. Normal şartlarda 19 TL ile 99 TL aralığında kalitesine göre kabul edilebilir seviye deriz ama 300 TL üstü fiyata anlam veremiyoruz.