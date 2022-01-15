Galaxy Note 20 Ultra SIM ve Hafıza kartı takma

Samsung Note serisi uzun yıllardır ülkemizde büyük ilgi gören modeldir. Bu sefer sizlere Galaxy Note 20 Ultra modelinde SIM kart takma adımlarını anlatmak istiyoruz. Aslında genel olarak telefonlarda aynı şekilde SIM kart takılmaktadır. Fakat ilk defa takma işlemi yapacaklar için güzel bir bilgi olacaktır.

Galaxy Note 20 Ultra aldığınızda kutudan metal uç iğne çıkacaktır. Telefonun yan tarafında bulunan SIM kart tepsisini çıkartınız. Daha sonra aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi SIM kartınızı ya da Nano SIM kart ile microSD hafıza kartı takma işlemini yapabilirsiniz.

Yukarıdaki ekran görüntüsünü Samsung galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra kullanım kılavuzundan ekledik. Sormak istediğiniz soru olursa yorum yazarak ulaşabilirsiniz.