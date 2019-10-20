Galaxy M10, M20, M30 ve M30s ekran görüntüsü alma

Bu yazıda sizlere Galaxy M10, M20, M30 ve M30s modellerinde ekran görüntüsü nasıl alabileceğinize dair bilgiler vermek istiyoruz.

Ekran görüntüsü alma akıllı telefonlarda en çok kullanılan kolaylıktır. Yukarıda saydığımız modellerde ekran görüntüleri aynı işlemler ile alınmaktadır. 2 farklı yöntem vardır ve bu iki yöntemi yazmak istedik.

1.Yöntem: Hemen hemen her akıllı telefonda olduğu gibi bu modelde de Ses kısma + Güç tuşuna 1-2 saniye aynı anda basılı tuttuğunuz zaman deklanşör sesi gelecektir. Bu ses ile elinizi bırabilirsiniz. Almış olduğunuz ekran görüntüsüne galeri klasörü içerisinde ScreenShot bölümünden ulaşabilirsiniz.

2.yöntem: Diğer bir farklı yöntemde ise sensörler yardımı ile olmaktadır. Kaydırarak ekran görüntüsü yakalama özelliği etkinleştirilmemişse bu özelliği etkinleştirmek için Ayarlar uygulamasını başlatın, Gelişmiş özellikler → Hareketler ve işaretler üzerine dokunun ve ardından Ekranı yakalamak için elinizin kenarı ile kaydırın tuşuna dokunarak ayarı etkinleştirmeniz yeterli olacaktır.

Siz yukarıdaki anlatımlardan hangisi kullanmak istiyorsanız tercih edebilirsiniz. Genel olarak 1.yöntem basit olduğu için çok tercih ediliyor.