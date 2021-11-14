Fimi X8 Mini ile DJI Mavic Mini kamera farkları

DJI Mavic Mini ile Xiaomi Fimi X8 Mini almayı planlıyorsanız ve bu iki model arasında hangisi daha iyi fotoğraf veya video çekiyor diye araştırma yapıyorsanız bu ufak karşılaştırma yazımız size bir nebze olsun karar vermenizde fayda sağlayacaktır.

DJI Mavic Mini modeli 83 derecelik bir görüş açısı bulunuyor. 2.8 diyafram açıklığın sahiptir. 12 Megapiksellik CMOS kamerası bulunmaktadır. Video kayıt özelliği ise 30 fps 2.7K olarak gerçekleştirmektedir.

Xiaomi Fimi X8 Mini modeline baktığımızda ise 80 derecelik görüş açısı bulunuyor. 2.0 diyafram açıklığına sahiptir. 12 Megapiksel çözünürlüğünde Exmor R CMOS kamerası bulunmaktadır. Video kaydı HDR 30 FPS 4K Ultra HD çekmektedir.

Kamera donanımı olarak Fimi X8 Mini oldukça ağır basmaktadır.

Yukarıdaki karşılaştırma sadece kamera donanımı içindir. Sadece bu farklara bakarak alım kararınızı vermeyiniz. Uçuş süresi, uçuş mesafesi, rüzgara karşı direnç, fiyat v.s. v.s. kriterlerinizi iyi yapmanız gerekiyor.

DJI Mavic Mini modeli 4.999 TL

Fimi X8 Mini modeli 3.999 TL