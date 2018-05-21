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Facebook kaç günde tamamen silinir?

tarafından 21 Mayıs 2018 Tarihinde eklendi

Facebook hesabı kaç günde kapanıyor diye bir soru gelmiştir.

Genellikle Facebook kullanıcıları hesaplarını tamamen silme işlemi yaptığı zaman hemen facebook hesaplarının silindiğini zannetmektedir.

Facebook hemen hesabınızı silmiyor. Sizin vazgeçebileceğiniz ihtimali üzerine 14 gün süre vermektedir. Bu süre içinde facebook hesabınıza giriş yaptığınızda Facebook silme işleminiz iptal edilmiştir.

Facebook silme işlemi sonrasında hesabınıza 14 gün süreyle giriş yapmamanız gerekiyor. Uzun yıllar facebook kullanan kişiler bu 14 gün süre içinde çok zorluk çekmektedir. Nedeni ise yılların vermiş olduğu bir alışkanlıktır.

14 günlük süre içinde alışkanlığı unutmak için bir öneri

Facebook alışkanlığınız yerine daha önceden facebook’ta geçirdiğiniz süre dahilinde telefondan yabancı dil çalışabilirsiniz.Zaten facebook üzerinden geçirdiğimiz vakiti yabancı dile harcasak tercüman olacak seviye rahat bir şekilde gelebilirsiniz.

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