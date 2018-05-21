Facebook kaç günde tamamen silinir?

Facebook hesabı kaç günde kapanıyor diye bir soru gelmiştir. Genellikle Facebook kullanıcıları hesaplarını tamamen silme işlemi yaptığı zaman hemen facebook hesaplarının silindiğini zannetmektedir. Facebook hemen hesabınızı silmiyor. Sizin vazgeçebileceğiniz...

Son günlerde mail adresimize WhatsApp’ta engellendiğimi nasıl anlarım konusunda destek mailleri geliyor. İnternette WhatsApp’ta engellediğimi nasıl anlarım diye yazdığınızda maalesef karşınıza 4-5 yıl önceki açılmış bilgileri içeren internet siteleri...

Bize bir ziyaretçimiz kendi hazırlamış olduğu yazıyı mail olarak göndermiş ve yayımlamamızı istemiştir. Çok sevindiğimizi iletmek istiyoruz ve yazıyı değiştirmeden yayınlıyoruz. Bugün sizlere Solo Rekreatif, Sosyal Rekreatif ve Solo/Sosyal...