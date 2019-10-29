Facebook Hesabı iptal adımları

Facebook hesabınızı kalıcı olarak mı silmek istiyorsunuz? Facebook hesabımı nasıl iptal ederim sorusunun yanıtına göre hareket edebilirsiniz.

Öncelikle bilmeniz gereken kalıcı olarak silme sonunda, hesabın yeniden aktif olmayacağıdır. Facebook hesabımı nasıl iptal ederim sorusuna verilen yanıta göre siz de kolayca hesabı kapatabilirsiniz. Ancak sonrasında Facebook Messenger kullanılmaz. Gönderilere ulaşılmaz. Facebook ile giriş yaptığınız alanlardan da çıkış yapılır.

Facebook Hesabı Silmek

Facebook direkt olarak hesabınızı silmeniz için ayarlar bölümünden size imkan tanıyor. Açılan bir sosyal hesabın anında silinmesi için ayarlar bölümünde yer alan silme butonunu kullanmanız yeterli oluyor. Kalıcı olarak sil butonu ile tamamen hesabınıza yeniden bir erişim olmayacak şekilde kapatılmasını sağlayabilirsiniz. Değerlendirip, bu alanda sunulan seçeneklere göre hareket ederek işleminizi yapabilirsiniz.

İşlem basamakları;

Facebook sayfalarının sağ üst köşesinde yer alan ok işaretine tıklayın. Bu alandan ayarlar sayfasına geleceksiniz. Ayarlar bölümünden Facebook bilgileri seçeneğine tıklayın ve o alanda yer alan dondurma ve silme butonuna tıklayın. İşleminizi yapmanız için gereken sayfaya erişim sağlamış olacaksınız. Facebook hesabı silme işlemi için direkt olarak silme seçeneğine tıklamanız yeterli olacaktır.

Yeniden kullanıcı adı

Yeniden şifre girişi istenir.

Yukarıda verilen işlemlerin doğru ve eksiksiz şekilde tamamlanması durumunda hesabınızın silinmesi sağlanmış olacaktır. Kalıcı olarak silinen bir hesabın, belli bir süre giriş yapılmaması durumunda tamamen silinmesi sağlanır. Belirlenen süre içinde giriş yapmanız durumunda, silinmesi işlemini iptal etmeniz de söz konusu olabilir. Bunu değerlendirip, siz de ona göre hareket edebilirsiniz.

Facebook Geçici Olarak Hesap Kapatmak

Yapmak istediğiniz işlem sadece bir süre Facebook girişinin olmaması ise direkt olarak bunun için dondurma seçeneğine tıklayarak işlem yapabilirsiniz. Hesabınızın dondurulması durumunda, sonrasında istediğiniz bir zaman diliminde giriş yaparak hesabınızda kaldığınız yerden işlem yapmaya devam etme hakkı tanınıyor. Bunu değerlendirin ve direkt olarak siz de kapatma konusunda kararsız kaldıysanız, dondurma işlemi yaparak geriye dönüşü olacak şekilde hesabınızdan uzaklaşabilirsiniz. Facebook hesabı dondurma işleminin gerçekleşmesinden sonra dilediğiniz zaman yeniden anında giriş yapabilirsiniz.