En ucuz akıllı robot süpürge modeli hangisi?

Akıllı robot süpürgeler artık hemen hemen bütün evlere girmeye başladı. Robot süpürge teknolojisi her bütçeye göre model bulunmaktadır.

Bu yazımızda sizlere bizim internette gördüğümüz en düşük akıllı robot süpürge modelini yazmak istedik.

Bowai OB8S Robot Süpürge modelinden bahsetmek istiyoruz. Bu modelde 1800 Pa emiş gücüne sahiptir. 2000 mAh’lık Li-İon batarya teknolojisine sahiptir. Tahmini olarak 100 dakika civarında şarjı gitmektedir. Yine ortalama olarak 2.5 saat civarında şarjı dolmaktadır.

Yazımızın başında dediğimiz gibi her bütçeye göre akıllı robot süpürge bulunuyor. Bu modelde sensörler, haritalama ve kir algılama gibi v.s. v.s. özellikleri olmadığı için fiyatı da ona göredir.

Bu modelin fiyatı internette 649 TL ile 699 TL civarlarında değişmektedir.

Kısacası teknoloji artıkça fiyatta doğru orantılı olarak artmaktadır. Haritalama özelliği de eklenince fiyatı bir çıt yukarı daha çıkmaktadır.