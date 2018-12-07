EKG Nedir? EKG Neden Çekilir?

Bedenin değişik bölgelerine yapıştırılmakta olan elektrotlar ile kalpte bulunan elektriksel aktivitenin grafik olarak kaydedilmesi işlemine elektrokardiyogram (EKG) denir.

Bu işlemin gerçekleşmesi için kullanılmakta olan alete de elektrokardiyograf adı verilir. Elektrotlardan elde edilen ileti, kablolar ile EKG aletlerine bağlanır. EKG aleti iletileri kağıda döker, kağıdın üstünde olan grafik, hastaların EKG’si olarak isimlendirilir.

EKG Neden Çekilir?

EKG, kalp hastalarının, ritim ve ileti bozukluklarının tanımlanmasında ve bazı ilaçların kişilere etkilerinin değerlendirilmesinde kullanılır. Kalp duvarında olan kalınlaşmanın tespit edilmesi ve takılı olan kalp pillerinin işlevlerini öğrenme amacıyla çekilir. Aynı zamanda EKG ile, doğrudan kalp kasılmaları da görülebilir.

EKG Hangi Durumlarda Tercih Edilir?

Aritmi adı verilen kalp ritminde bulunan düzensizliklerde kalp kusurlarında, kalp kapakçıklarında oluşabilecek sorunlarda, koroner arter hastalığı adı verilen kalpte tıkanmış ya da daralmış damarlar ile ilgili sorunlarda, ani şekilde olan kalp krizlerinde ve daha önce ortaya çıkan kalp krizlerinde EKG tercih edilir.

EKG Nasıl Çekilir?

EKG çekim işleminde hastaların göğsünü açması ve kollarını sıyırması gerekir. Standart bir EKG de, sağ sol el ve ayak bileklerine birer adet, göğse altı tane olmak üzere toplam da on tane elektrot bağlanır. İletinin daha güçlü olması için elektrotların altlarına özel bir EKG jeli sürülmektedir. Elektrotlar ilk kullanıldığı zaman vücuda soğuk his oluşturur. İşlemden sonra geçici kızarıklıklar görülebilir. Bu işlem tamamıyla ağrısızdır.

Herhangi bir riski de bulunmaz. EKG çekim işlemi yaklaşık olarak 8- 10 dakika arasında sürmektedir. EKG çekim sırasında hastaların yaşadıkları en büyük problem, EKG de parazitlenme sebebi ile çekimin defalarca tekrarlanmasıdır. Böylece işlem daha da uzamış olur. Bunun önlenmesi için hastaların rahat bir pozisyonda uzanması sağlanmalıdır. Parazitlenme işleminin azaltılmasının diğer bir yolu da elektrotların bağlandıkları bölgelerde metal cisimlerin bulunmamasıdır.

EKG de Elektrot Yerleşimi

V1 4. Sternumun sağında bulunan interkostal boşluğa, V2 Sternumun solunda bulunan 4. interkostal boşluğa, V3 V2 ve V4 arasında olan orta yola, V4 5. midklaviküler çizgide olan interkostal boşluğa, V5 V4 ile aynı seviyede olan anterior aksiller çizgiye, V4-V5 ile aynı seviyede olan V6 midaksiller hatta RL ayak bileğinin üzerinde ve gövdenin altında herhangi bir yere, RA omuz ve dirseğin arasındaki herhangi bir yere, LL ayak bileğinin üzerinde ve gövdenin altında herhangi bir yere, LA omuz ve dirseğin arasında bulunan her yere konulabilir.