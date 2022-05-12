E-posta Aboneliğinden Nasıl Çıkılır?

Günümüz dünyasında neredeyse girdiğimiz bütün web siteleri bizden e-posta adreslerimizi istiyor. Verdiğimiz bu e-posta adreslerimize kampanya, promosyon veya haber gibi çeşitli sebeplerde e-posta atıyorlar. Bu e-posta atma işlemi çoğu zaman isteğimiz dahilinde olsa da, maalesef bazen bize sorulmadan e-posta aldığımız da oluyor. Bazen de dalgınlığımıza gelip promosyon e-postalarına abone olabiliyoruz. Bu konuyla alakalı müjdemiz var! Bu yazımızda istenmeyen bu e-postaların aboneliğini bitirmeyi göstereceğiz.

Size toplam 2 yöntem göstereceğiz. Birincisi direkt sitenin yardımıyla aboneliği kaldırma diğeri ise engelleme olacak. Eğer fırsat varsa abonelikten çıkmanızı tercih ederiz çünkü sonrasında ilgili siteden e-posta almak isteyebilirsiniz.

Abonelikten Çıkma Yöntemi

Neredeyse güvenilir bütün sitelerin attığı e-postaların en alt kısmında abonelikleri kapatmak için bir yönerge bulunur. Örneğin Hepsiburada’da bu şekilde verilmiş:

Yönergeleri takip ederseniz abonelikten kolayca çıkabilirsiniz. Her sitenin yönergeleri aynı olmayabiliyor, bazıları tek tıkla aboneliği sonlandırabilirken bazıları hesabınıza giriş yapmayı gerektirebiliyor. Hepsiburada hesabınıza giriş yapmayı gerektiren sitelerden biri. Eğer kullanıcı adı ve şifrenizi bulamıyorsanız engelleme yöntemini kullanabilirsiniz.

NOT: Bu yöntemi kullanmak için yapılan bir işlem karşısında gelen e-postaları kullanamazsınız. Örneğin şifre değiştirme talebiyle gelen e-posta üzerinden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz. Bu sebeple reklam ya da promosyon tarzı e-postaları tercih etmeniz gerekecek.

Engelleme Yöntemi

Daha önce de uyardığımız gibi bu yöntemi abonelikten çıkma yöntemi işe yaramıyorsa son çare olarak yapmanızı tercih ediyoruz çünkü ilerideki e-postaları engellemiş oluyorsunuz.

Engelleme butonu kullandığınız e-posta sağlayıcısına göre değişebiliyor ama çoğunlukla gönderenin e-posta adresinin sağında bulunan çark işareti ya da üç noktaya tıklanılarak engellenebiliyor.

Takıldığınız bir yer varsa çekinmeden yorumlarda belirtebilirsiniz.