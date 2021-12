DJI Mavic 3 batarya fiyatı

DJI Mavic 3 modeli profesyonel kategorisinde ihtiyacınız olabileceği her türlü teknolojik donanıma sahiptir. Mavic 3’ü ön plana çıkartan birçok güzel özelliği bulunuyor. 28x Hybrid Zoom ilk dikkat çeken özelliklerden bir tanesidir. Ayrıca bir batarya ile 46 dakika civarında uçuş yapabileceksiniz.

DJI Mavic 3 şu an ön siparişe çıktı. Bu modele sahip olmak istiyorsanız 38.499 TL gibi bir fiyatı gözden çıkarmanız gerekiyor. Bu fiyatı verdiğinizde standart kutu içeriğine sahip olacaksınız.

Kutu içeriği şu şekilde;

DJI mavic 3 drone

RC-N1 uzaktan kumanda

RC-N1 uzaktan kumanda yedek kontrol çubukları

RC-N1 uzaktan kumanda USB Type-C bağlantı kablosu

RC-N1 uzaktan kumanda lightning bağlantı kablosuz

RC-N1 uzaktan kumadan standart micro USB bağlantı kablosu

DJI Mavic 3 uçuş bataryası (1 adet)

Düşük desibel pervaneler (3 çift)

65 W taşınabilir şarj cihazı

Mavic 3 saklama koruması

Type-C kablosu

Yukarıdaki kutu içeriğine baktığınızda 1 adet batarya görüyorsunuz. Ayrıca Fly More Combo olarak bir kutu içeriği var. Bu kutu içeriğinde 3 adet bataryası bulunmaktadır. Şu an için Fly More Combo paket fiyatı açıklanmamış.

Standart kutu içeriğini aldığınızda bana bir adet batarya yetmez diyorsanız mecburen yedek batarya ihtiyacınız olacaktır. Özellikle profesyonel olarak işlerinde kullananlar için mecburen batarya ihtiyacı doğmaktadır.

Şu an için E-Ticaret sitelerinde DJI Mavic 3 yedek batarya satışı ve fiyatını göremedik. Kıyaslama yapmak açısından bizde DJI Mavic 2 Pro’nun batarya fiyatına baktık. 4.000 TL olduğunu gördük.

DJI Mavic 3 yedek batarya fiyatının tahminen 5000-6000 TL aralığında olacağını düşünüyoruz. Sizlerin yorumlarını bekliyoruz.