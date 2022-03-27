Bilim ve Teknoloji

CTRL + Z’nin Tersi Nedir?

CTRL + Y Ne İşe Yarar?

Çağlar Serdar fotoğrafı Çağlar Serdar27 Mart 2022
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Çoğu zaman dijital ortamda yazdığımız ya da çizdiğimiz çalışmalarda yaptığımız hatalarda yaptığımız son adımı geriye almaya yarayan CTRL ve Z kombinasyonu Hızır gibi yetişiyor. Fakat her ne kadar işimizi kolaylaştırsa da nadiren de olsa daha da kötü yapabiliyor çünkü bazen dalgınlıktan yaptığımız önemli bir adımı dalgınlığımız sebebiyle silebiliyoruz. İşte bu yazımızda bu sorunla karşılaşanlara bir çözüm sunacağız.

Öncelikle şunu söyleyelim, yaptığınız son CTRL + Z kombinasyonundan sonra çalıştığınız metin/görselde kesinlikle bir değişiklik yapmayın.

Eğer bir düzenleme yapmadıysanız CTRL + Y kombinasyonunu kullanarak yaptığınız son değişikliği geri alabilirsiniz.

Çağlar Serdar fotoğrafı Çağlar Serdar27 Mart 2022
0 Bir dakikadan az
Çağlar Serdar fotoğrafı

Çağlar Serdar

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