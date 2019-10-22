Genel olarak maç günlerinde bize CBC Sport Türksat’ta var mı yada CBC Sport Türksatta kaçıncı kanalda soruları gelmektedir.

Arka arkaya soran olduğu için bu soruyu yanıtlamak istedik. İlk olarak CBC Sport TV Azerbaycan kanalıdır. Bu kanala ilgi ülkemiz tarafından çok sık ilgi gösterilmektedir. Genel olarak şampiyonlar ligi maçları bu kanaldan şifresiz olarak yayınlanmaktadır.

Ülkemizde maç şifreli olunca CBC Sport TV’de ücretsiz olunca haliyle sporseverler maçı bu kanalda izlemek istiyor. Evlerimizde genel olarak Türksat kullanmaktayız.

CBC Sport Türksatta var mı?

Maalesef CBC Sport Türksat uydusu üzerinden yayın yapmamaktadır. Mecburen ikinci bir çanak antene ihtiyaç duyulmaktadır. ikinci bir çanak anteniniz varsa AzerSpace 46° uydusuna çevirmeniz gerekiyor.

CBC Sport Kablo TV ve D-Smart’ta var mı?

D-Smart platformu Türksat üzerinden yayın yaptığı için CBC Sport TV’yi bulamazsınız. Kanal ekleme yapsanız bile uydu antenizin yönünden dolayı yayını izleyemezsiniz. Kablo TV’de zaten kanal eklenmediği için denemenize gerek yok.

UYDU İSMİ: AzerSpace 1/Africasat 1a2

KANAL İSMİ: CBC Sport Tv3

KANALIN FREKANSI: 111344

POLARİZASYON: H – Yatay 5

SEMBOL ORANI: 275006

FEC DEĞERİ: 5/6

Benim ikinci çanak antenim yok bunlarla uğraşamam diyorsanız ve kotasız internet kullanıyorsanız , internet üzerinden CBC Sport TV’yi izleyebilirsiniz. Hem kendi resmi siteleri üzerinden yada alternatif web siteleri üzerinden izleyebilirsiniz.