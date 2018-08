Casper VIA A3 Plus microSD hafıza kartı destekliyor

[Toplam:0 Ortalama:0/5]

Casper VIA A3 Plus modeli üst segment özellikleri ve tasarımı ile çok beğenilecek. Casper VIA A3 Plus hafıza kartı takılıyor mu sorusuna yanıt arıyorsanız sizlere detaylı bilgi vermek istedik.

Fiyatı da eşdeğerlerine göre uygun olunca akıllı teleofn almayı planlayanların kesinlikle incelemesi gereken bir model olduğunu hatırlatalım.

Akılı telefonlarda hafıza çok önemlidir. Telefon kullanıcıları yedek almaya üşendiği için telefonun kapasitesi ne kadar yüksek olursa o kadar iyi olur. Casper VIA A3 Plus modelinde 64 GB’lık dahili depolama hafızası bulunmaktadır. Bu kapasite oldukça yüksektir. Fakat yinede bana yetmez diyorsanız microSD hafıza kartı desteği sunmaktadır. Hafıza kartı ile kapasitesini 256 GB‘a kadar artırabilir ve yavaşlamadan rahatlıkla kullanabilirsiniz.

SOn olarak 6 GB RAM ile arka planda 80 adet uygulama açık olsada rahatlıkla saniyeler içerisinde istediğiniz uygulama ve oyuna geçiş yapabilirsiniz.

Casper VIA A3 Plus fiyatı 2699 TL olarak açıklanmıştır.