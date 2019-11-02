Bozburun’a gitmeden önce

Egenin eşsiz ve gizli bir cenneti olan Bozburun yemyeşil dağların arasında kıvrıla kıvrıla giden bir yol ile Marmaris’e yaklaşık 45 km mesafede yer alıyor.

El değmemiş doğal eşsiz güzellikleri ile insan ruhunda hayranlık uyandıran Bozburun.

Açıkçası kendimizi evimizde hissetmemizi sağlayacak ayrı bir değere sahip.Her ne kadar küçük bir kasaba görünümde olsa da, Bozburun limanı birçok gezi teknesi ve limanı barındırıyor Bozburun’na gidipte denize açılmamak olmazsa olmazlardan sadece birisi.

Muhteşem deniz manzarası ile birlikte mükemmel deniz altı zenginlikleri ile süper bir Scuba Diving mekanı olması gözlerden kaçmıyor.

Bozburun da yer alan Selimiye doğal bir liman olup her sene maviye gönül vermiş denizcilerin uğrak bir limanı haline gelmiş. Selimiye insanlara sadece maviyi ve yeşili vadetmiyor gözetleme kuleleri manastır sur kalıntılarıyla ardında koca bir geçmişi saklıyor.

Bu saklı kalmış paha biçilmez güzellik mavi ve yeşilin kucaklaştığı doğanın bize mavinin ve yeşilin her tonunu cömertçe sunduğu bir dantel gibi işlenmiş sahili ile siz doğa severleri bekliyor sizsiz olun bozburun yarım adasına yolunuz düşerse selimiyenin yalnız adasını bozburun güzel guletleri kız kumunun kızıl kumlarını görmeden geçmeyin.

Bozburun Gezilecek Yerler

1.Kız Kumu

Bozburun gezilecek yerler yazımızın en önemli gezi noktalarından biri olan dünyanın dört bir tarafından gelen turistlerinde sıklıkla ziyaret ettiği Kız Kumu Bozburunu cennet noktası yapan muhteşem doğası ve inci gibi kumlara ile Kız Kumu Plajı doğa severlerin eşsiz bir noktası hale geliyor.

Kız Kumu Plajı’nı ziyaret etiğinizde denizin ortasında yürüyen insanlar görürseniz şaşırmayın. Mavinin eşsiz tonunun tam ortasında bir deniz oku gibi ilerleyen kızıl kumlar görenleri bu plaja hayran bırakıyor.

2.Turgut köy Şelalesi

Turgut Şelalesi, Bozburun gezilecek yerler listesinin en önemli yerlerden biri. Hygassos Antik Kenti içerisinde yer alan şelalenin El değmemiş eşsiz doğası içerisinde masmavi kesilen serin sularının seyir ini yakalama imkanını bulabilirsiniz.

3.Bozburun Merkez

Bozburun’un merkezi oldukça şirin ve klasik yapıya sahip.bölgenin neşeli halkıyla sıklıkla diyalog kurabileceğiniz gezi noktalarından biri olan Bozburun Kasabasında birçok modern hediyelik dükkanlar ve sıcak bir Türk Kahvesi içebileceğiniz yeme içeme ihtiyaçlarınızı karşılaya bileceğiniz pek çok mekanla karşılaşabilirsiniz. Bozburun merkezde küçük bir gezinti için 15-20 dakikanızı ayırmanız yeterli olacaktır.

4.Hisarönü

Marmarisin en sevilen tatil beldelerinden bir olan Hisarönü, Bölgede yer alan Bozburun Yarımadası’nın önemli kalınacak yerlerinden biridir. Yol boyunca bir tarafınız da Gökova diğer tarafınızda ise Hisarönü Körfezinin manzarası ile yol boyu sizlere eşlik etmekte.

Tatilcilerin huzurlu bir ortam aradığı için tercih ettiği Hisarönü’nün el değmemiş doğası ile birlikte tertemiz suyunun da pek çok hastalığa iyi geldiği de bilinenler arasında.

Selimiye Köyü

Selimiye çevresindeki dağlar sayesinde gölü andıran ılık, durgun ve sakin bir deniz ile sessizlik ve huzur sunan şirin bir balıkçı köyü aynı zamanda Türkiye’nin en önemli doğal yat limanları arasında yer alır. Birbirinden eşsiz ve güzel oteller kafeler ve restoranlarıyla mavi ve yeşilin en güzel tonunu ve daha fazlasını bulabileceğiniz bu yer saklı bir cennetten farksızdır.

Bozburun Ne Zaman Gidilmedi?

Bozburun’da Akdeniz iklimi yaşanır. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve yağışlı geçer.Deniz tatili için en uygun zaman Mayıs ve Ekim ayları arasıdır.

Bozburun Nerede Kalınır?

Bozburun küçük ve sakin bir tatil beldesidir bu sebeple burada büyük oteller ve tatil köyleri bulunmamaktadır. Konaklama seçenekleri arasında küçük tesisler ve küçük butik oteller ve pansiyonlar yer almaktadır.

Bozburun Gece Hayatı

Sakinliğiyle ün salmış Bozburun’da huzur dolu bir ortamda dinleneceğiniz sessiz ve sakin denize manzaralı mekanlar bulabilirsiniz.Bozburun beldesinde gece erken bitiyor ama Bozburun’un muhteşem gürültü ve kalabalıktan uzak gece manzarası sizleri bekliyor.

Bozburun nerede?

Egenin en güneybatısında yer alan Bozburun Marmaris’e yaklaşık 43 km uzaklıkta yer alır.