Bluestacks PUBG FPS Arttırma

Nerde bir rekabetçi bir oyundan bahsediliyorsa performans konusunda FPS gibi değerler bir yana en ufak detay bile önemlidir. Tartışmasız bir şekilde daha fazla FPS demek oyuncunun daha iyi performans sergilemesi demektir. Her ne kadar FPS’in tek başına yüksek olması oyuncunun yeteneğini etkilemese de, düşük FPS’te bile iyi oynayan birisinin yüksek FPS’te tabiri caizse şiir yazması beklenir. Biz de bu yazımızda FPS oranınızı çok yüksek miktarlarda arttıracak bir özellikten bahsedeceğiz.

Öncelikle şunu söylemekte fayda var ki, bu işlem çoğu kaynaklarda gördüğünüz gibi küçük farklar oluşturmayacak, oldukça fark göreceksiniz. Fakat BIOS aracılığıyla halledeceğimiz için biraz zahmetli olacak ama merak etmeyin, rehberi sonuna kadar uygularsanız başarıyla FPS’inizi yükseltebileceksiniz. Ayrıca bu rehber sadece PUBG için değil, Bluestack’te oynadığınız neredeyse bütün oyunlar için geçerlidir.

Bu işlem nasıl performansı arttıracak?

Bluestacks uygulamasında standart olarak kullanılan çekirdek sayısı sadece 1, bu işlemi uygulayarak çoklu çekirdek özelliğini açıyoruz, böylelikle performansta büyük oranda artış oluyor.

1) İlk önce BIOS’a girmeniz gerekecek bu yüzden bu sayfayı telefonunuz ya da başka bir cihazdan açmanız gerekecek. Ayrıca bilgisayarınızı kapatmadan önce işlemcinizin AMD mi yoksa Intel mi olduğunu bilmiyorsanız öğrenmelisiniz. Bunu “Bu bilgisayar”a sağ tık yapıp özelliklere tıkladıktan sonra görebilirsiniz. 6. adıma geldiğinizde işlemcinize göre olan adımı uygulamanız gerekecek.

2) BIOS’a girmek için bilgisayarınız kapalıyken, güç tuşuna bastıktan sonra BIOS’a giriş için kullanılan tuşa basmanız gerekecek. Bu anakartınıza göre değişiklik gösterebilir. Bu tuşlar ESC/F1/F2/F3/F4/F8 ya da DELETE tuşu olabilir. Bilgisayarı açtığınızda gördüğünüz ilk ekranda bu tuşun ne olduğu yazar.

3) Açılan sayfada gelişmiş mod var ise gelişmiş moda girmelisiniz. Genelde F7 tuşuyla geçebilirsiniz.

4) Açılan sayfada yeniden yukarıdaki seçeneklerden “Gelişmiş”e giriyoruz.

5) Ardından “CPU Yapılandırma”ya giriyoruz.

Intel İşlemciler İçin

6) Açılan sayfada “Intel Sanallaştırma Teknolojisi”ni bulup aktif ediyoruz. Sizde bu şekilde adlandırılmadıysa şu şekilde de adlandırılmış olabilir: “Intel VT-z”, “Intel Sanallaştırma Teknolojisi”, “Vanderpool”, kısacası içinde “sanallaştırma” geçen özelliği açmanız gerekecek.

AMD İşlemciler İçin

6) Açılan sayfada “SVM Mod”u bulup aktif ediyoruz. Sizde bu şekilde adlandırılmadıysa şu şekilde de adlandırılmış olabilir: “AMD-V/SVM”, “AMD Sanallaştırma Teknolojisi”, “Vanderpool”, kısacası içinde “sanallaştırma” geçen özelliği açmanız gerekecek.

7) BIOS’tan kaydederek çıkın. (Genelde F10 tuşuyla yapılır.)

İşlemi başarıyla tamamladıysanız ve faydasını gördüyseniz yorumlarda belirtebilirsiniz.

Yapmakta güçlük çektiyseniz ya da takıldıysanız yorumlarda çekinmeden yardım isteyebilirsiniz.