Bir Hesabın Sahte Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

İnternet ortamının göreceli olarak en avantajlı durumlarından birisi anonim olmaktır. Tabii herkes bu duruma olumlu şekilde bakmıyor. İnternetin eskiden beri en büyük problemlerinden biri olan sahte hesap problemi, bazı kullanıcıları sanal arkadaşlıklar kurmaktan uzaklaştırıyor. İnternet sahteciliği o kadar uç bir noktaya geldi ki, artık bazı kullanıcılar çeşitli yazılımlar ile sesini dahi değiştirebilip karşı cins taklidi bile yapabiliyor. Bu yöntemlerden en basiti de sahte bir fotoğrafla profil oluşturmak. Fakat bu durumdan dolayı sıkıntı yaşadıysanız artık daha fazla endişelenmenize gerek yok. Çünkü sahte bir fotoğrafı alıp kendi fotoğrafı kendinin gibi göstermek ne kadar kolay ise o fotoğrafının sahte olup olmadığını öğrenmek de bir o kadar kolay.

Bu işlem nasıl olacak?

İlk olarak bu işleme “reverse image search” yani “tersten görsel arama” deniyor. İsminden de anlaşılacağı gibi bazı sitelerin verdiği hizmetler ile elimizdeki görseli siteye yükleyip internet üzerinde benzeri ya da aynısı var mı diye kontrol ettiriyoruz.

Bu işi yapan uygulamaların adı nedir?

Tiny Eye

Google Image Search

Yandex Image Search

Bing Image Search

Pinterest Visual Search Tool

Yahoo Image Search

Bunun gibi daha birçok site bulunuyor fakat en popüler olan siteler bunlar.

Nasıl yapılır?

Biz bu yazımızda Yandex Image Search kullanacağız fakat az çok diğer sitelerde de aynı işlem olduğu için bu rehberi okursanız diğer siteleri de kullanabilirsiniz.

Biz Google’a “güzel kız” yazıp ilk çıkan fotoğrafı indirdik. Siz de sorgulamak istediğiniz görseli yükleyeceksiniz.

Adım 1: https://yandex.com.tr/gorsel/ adresine gidiyoruz ve aramak istediğimiz fotoğrafı “Bul” tuşunun solunda bulunan simgeye tıklıyoruz.

Adım 2: Dilerseniz resmi indirmeyip adresini “Görsel adresini girin” kısmına yapıştırabilirsiniz. İndirdiyseniz “Dosya seç” kısmından resmi seçip yükleyebilirsiniz

Adım 3: Çıkan sonuçları dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Aşağıdaki görselde gördüğünüz gibi ilgili Instagram hesapları dahi bulundu.

Bu servisleri sadece bu amaçla kullanmak zorunda olmadığınızı hatırlatmak isteriz. Tanımadığınız bir ünlünün ismini öğrenmek, görselin orijinal kaynağını bulmak gibi daha birçok amaçta kullanabilirsiniz. Sonuç bulamadıysanız diğer uygulamaları da deneyebilirsiniz.

Eğer herhangi bir sıkıntı yaşadıysanız çekinmeden yorumlarda belirtebilirsiniz.