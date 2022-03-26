Bilgisayarda Hafızada Nasıl Yer Açılır?

Windows işletim sisteminde gerek dosya taşırken, gerek kopyalarken gerek de önbellek sebebiyle “temp” adlı klasör kullanılır. Düzenli olarak bu klasörü boşaltmazsanız bilgisayarınızın diski gereksiz dosyalarla dolacaktır. Biz de size bu yazımızda bu yöntemi kullanarak çok basit ve verimli bir şekilde bilgisayarınızın hafızasında nasıl yer açabileceğini göstereceğiz.

Bu yöntemi yaparken kullanımda olan hiçbir uygulamanız ya da dosyanız silinmeyecek.

Bu yöntemde yaptığımız iş işletim sisteminin geçici olarak depoladığı dosyaları silmek olduğundan bilgisayarınızda kullanımda olan hiçbir dosya ya da uygulama silinmeyecektir.

Nasıl yapılır?

1) Arama tuşuna tıklayarak ya da “başlat” tuşuna basarak “%temp%” yazıp, aratıyoruz. (Yüzde işaretleri olmak zorunda.)

2) Açılan klasörde “CTRL” ve “A” tuşuna aynı anda basarak hepsini seçiyoruz ve “Delete” tuşuna basıyoruz. Karşımıza gelen uyarıda “Bunu tüm geçerli öğeler için yap” seçeneğine tik atıp “Devam” diyoruz.

3) Bazı dosyaların silinemediğine dair hata verecektir, yine aynı şekilde “Bunu tüm geçerli öğeler için yap” seçeneğine tik atıyoruz ve bu sefer “Atla” diyoruz.

Tebrikler artık işletim sisteminizin bulunduğu diskte geçici dosyalar daha az yer kaplıyor.

Bu işlemi kendi seçeceğiniz belirli aralıklarla yapabilirsiniz.

İpucu

Bunu daha kolay ve daha etkili yapmak için birkaç uygulama da mevcut. Bunlardan birisi de eskiden beri bu sektörde olan CCleaner uygulaması. Onu da kullanmayı deneyebilirsiniz.