Android Cihazınız 32-Bit mi 64-Bit mi? Nasıl Öğrenirsiniz? ​​​

Elinizde bulunan Android cihazın 32-Bit mi yoksa 64-Bit mi olduğunu öğrenmek istiyor ve ayarları kurcalayıp da bulamadıysanız doğru yerdesiniz diyebiliriz. Aslında bu işlemin çok basit olduğunu bildirmemizde de fayda var. Çok uğraşmadan bir kaç hareketle halledebilirsiniz. Bu isteğimizi gerçekleştirmek için 2 yöntemimiz bir diğer deyişle uygulamamız mevcut.

Device Info: View Device İnformation

Device Info: View Device İnformation bizlere sistemimizin kapalı tarafları diyebileceğimiz noktalarına ışık tutuyor. Bu noktalar belki de cihazınızı satın alırken teknisyenin size anlattığı veya anlatmadığı detaylar olabiliyor. Belki de o an dinlememiş ve daha sonra öğrenmek isteme ihtiyacını hissetmişsinizdir. İşte Device Info: View Device İnformation bizlere bu konuda yardımcı olacak.

Sizlerin telefonunuzu veya tabletinizi daha doğrusu android cihazınızı bütün çıplaklığıyla gözlerinizin önüne serecek. Bu uygulamayı Play Store’den indirdikten sonra yukarıdaki menülerden olan 4.seçenek yani “CPU” kısmına geliyoruz. Bu kısımda 5. bölüm olan “Cpu Type” seçeneğinde cihazımızın 32-Bit mi yoksa 64-Bit mi olduğu yazılı. İstersek diğer menülerden cihazımızı test edebilir veya cihazımız hakkındaki diğer bilgilere ulaşabilirsiniz. Çok fazla çeşitlilik ve seçenek olduğunu söylemekte fayda var.

64-Bit Checker

64-Bit Checker uygulamasını Play Store’den indirdip açtıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan “Check” yani “Kontrol Et” butonuna tıklayın. Bu işlemi yaptıktan sonra direkt ekranınızda cihazınızın 64-Bit mi yoksa 32-Bit mi olup olmadığı belirecektir. Bu uygulama Device Info: View Device İnformation uygulamasına kıyasla daha az içeriğe sahip. Sadece bu iş üzerine programlanmış diyebiliriz. Az bir yeriniz mevcut veya cihazınız hakkında pek bilgi merak etmiyorsanız bu uygulamayı kullanabilirsiniz.

Android Cihazınızın 32-Bit veya 64-Bit Neyi Değiştirir?

Android cihazınızın 32-Bit veya 64-Bit olması aslında sizin cihazı kullanım alanınıza bağlı. Pek bir işlemle uğraşmam sadece mesajlaşma veya konuşma yaparım şeklinde kullanıyorsanız, pek sıkıntı olmayacaktır. Fakat siz proje, yoğun işlemler veyahut başka işler için kullanıyorsanız bunun önemi olabilir. O zaman alırken kesinlikle dikkat etmeniz gerekmekte. Peki, 32-Bit’i 64-Bit yapabilir miyiz? İşte bu soru biraz kurnaz diyebiliriz. Bu telefon kullanıcıların yapabileceği bir işlem değil. Bu yüzden bunu tek başınıza yapamazsınız diyebiliriz.