Ampül nasıl çalışır? Ampül içinde neler var?

Elektrik alanının gittikçe gelişim gösterdiği 1800’lü yıllarda bilim ev aydınlatmasında da elektrikten faydalanma yöntemlerini araştırma çalışmalarına başlamıştı.

1878 yılında Joseph Swan, 1879 yılında ise; Thomas Edison bu araştırmaların sonucu olan ampul fikrinin temellerini atan isimler oldu. Bugün, hayatımızın hemen her alanında kullanmakta olduğumuz modern ampullerin çalışma prensibi ise; Thomas Edison’un ortaya çıkarttığı ampul fikriyle neredeyse aynıdır.

Ampülde Bulunan Malzemeler

Isınma sebebiyle ampulün oksijen ile temas ederek yanmasını önlemek amacıyla kullanılan havası boşaltılmış, cam bir dış kap.

Azot ya da argon gibi yanıcı özelliği bulunmayan gazlar.

ya da gibi yanıcı özelliği bulunmayan gazlar. İletken bir tel parçası da diyebileceğimiz, tungsten filaman . Tungsten kullanılmasının sebebi, bu metalin yaklaşık 3422 °C erime sıcaklığına sahip olmasıdır.

. Tungsten kullanılmasının sebebi, bu metalin yaklaşık 3422 °C erime sıcaklığına sahip olmasıdır. Elektrik akımının tungsten filamana taşınmasına yardımcı olan bakır nikel teller .

. Filamanın sabit ve aynı zamanda da düzgün bir biçimde durmasını desteklemek amacı ile kullanılan destek telleri.

Filaman ve bakır nikel telleri tutması amacı ile kullanılan cam dayanağı.

Biti tabanın yanında, diğeri ise tabanın altında bulunması gereken elektrik temas noktaları.

Ampulün kullanılacağı yere montajı amacına hizmet eden vida başlığı.

Ampulün Çalışma Prensibi

İlgili malzemeler doğru bir biçimde bir araya getirildiğinde ve ampule elektrik akımı verildiğinde; elektrik temas noktasından gelmekte olan akım, bakır ve nikel teller aracılığı ile filamana ulaştırılır. Filamanda bulunan ince teller ise, elektrik akımına tüm gücü ile direnir ve telin ısısı takriben 3000 °C’ye kadar çıkış göstererek ısınan her şey gibi radyasyon yaymaya başlar. Bu aşırı ısınma neticesinde de elektrik enerjisi, ısı ve ışık enerjisine dönüşümünü tamamlayarak etrafa gözle görülür nitelikte bir aydınlık yayar.