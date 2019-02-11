Ampül nasıl çalışır? Ampül içinde neler var?

Elektrik alanının gittikçe gelişim gösterdiği 1800’lü yıllarda bilim ev aydınlatmasında da elektrikten faydalanma yöntemlerini araştırma çalışmalarına başlamıştı.
1878 yılında Joseph Swan, 1879 yılında ise; Thomas Edison bu araştırmaların sonucu olan ampul fikrinin temellerini atan isimler oldu. Bugün, hayatımızın hemen her alanında kullanmakta olduğumuz modern ampullerin çalışma prensibi ise; Thomas Edison’un ortaya çıkarttığı ampul fikriyle neredeyse aynıdır.
İlgili malzemeler doğru bir biçimde bir araya getirildiğinde ve ampule elektrik akımı verildiğinde; elektrik temas noktasından gelmekte olan akım, bakır ve nikel teller aracılığı ile filamana ulaştırılır. Filamanda bulunan ince teller ise, elektrik akımına tüm gücü ile direnir ve telin ısısı takriben 3000 °C’ye kadar çıkış göstererek ısınan her şey gibi radyasyon yaymaya başlar. Bu aşırı ısınma neticesinde de elektrik enerjisi, ısı ve ışık enerjisine dönüşümünü tamamlayarak etrafa gözle görülür nitelikte bir aydınlık yayar.