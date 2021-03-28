AMD Radeon RX 550 Brawl Stars oyun testi

Yeni bir masaüstü bilgisayar aldık. Bildiğiniz üzere elimizden geldiği kadar kullandığımız cihazlar hakkında tecrübelerimizi sizlere iletmeye çalışıyoruz. Aldığımız masaüstü bilgisayarda AMD Radeon RX 550 4 GB ekran kartı bulunmaktadır.

Bu ekran kartı oyun bilgisayarlarında kullanıyor. Orta segment bir ekran kartı olduğunu bilerek aldık.

Şu an için bilgisayara Android emülatör kurduk. Kurduğumuz emülatör programın adı Bluestack5

Android sistemi kurduktan sonra brawl stars oyununu kurduk. Normal şartlarda telefonlarda oynanan bu oyunu PC’de oynadık ve herhangi bir takılma yada kasma yaşamadık. Birkaç kere 1 saniyelik bir takılma yaşadıktan sonra başka olmadı.

Diğer oyunlara henüz geçiş yapmadık. Yavaş yavaş diğer oyunları yüklemeyi düşünüyoruz. PUBG Mobile oyununu sıraya koyduk. Oyunu yükledikten sonra tecrübelerimizi size yazacağız.

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