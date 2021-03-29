Amazfit Verge teknik özellikleri ve yorumları

Bu yazımızda sizlere Amazfit Verge teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.

Amazfit Verge modelinde 1.3 inçlik renkli AMOLED ekran teknolojisi bulunmaktadır. Çoklu donumatik ekranı Corning Gorilla Glass 3 ile korunmaktadır. Cihaz 4 farklı renkte satılmaktadır. Cihaz ile kordonu farklı renklerde kombine edebilirsiniz.

Bu cihazda IP6X ile toza karşı dayanıklılık, IPX8 sertifakası ile de suya karşı dayanıklılığı bulunmaktadır. 1.2 GHz hızında çalışan 2 çekirdekli ve 512 MB RAM yer almaktadır. Dahili depolama hafızası 4 GB olduğu için depolama konusunda sıkıntı yaşamayacaksınız. Sensörler konusunda da oldukça başarılı olan bu cihazda ivmeölçer, jiroskop, kalp atış hızı sensörü, ortam ışığı sensörü, pusula ve barometre bulunmaktadır.

Batarya kapasitesi olarak ise 390 mAh’lık Li-Polymer batarya teknoojisi bulunmkatadır. Batarya tam doluluk oranına 150 dakikada ulaşmaktadır.

Fiyat konusunda baktığımızda ise 549 TL ile 699 TL fiyat aralağında internet üzerinden alabilirsiniz.