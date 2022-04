Airmore uygulamasında bağlantı/eşleşme sorunu çözüldü

Airmore uygulaması telefonunuzda bulunan fotoğrafları, videoları, rehberdeki kişileri v.s. v.s. her türlü dosyayı en hızlı şekilde yedeklemenize yarayan bir uygulamadır.

Uygulamayı yükledikten sonra bilgisayar ile eşleşme en hızlı şekilde barkod okutarak yapılmaktaydı. Fakat son zamanlarda barkod okuma işlemi hata vermeye başladı. Farklı bilgisayarda denesiniz de maalesef aynı hatayı vermektedir. Örnek olarak sizlere bir ekran görüntüsü ekledik.

Yukarıda yazan her hatayı yapsanız da eşleşme olmuyor.

Peki Airmore bağlantı hatasını nasıl düzeltirim diyorsanız kısa bir işlem ile kullanmaya başlayabilirsiniz.

İlk olarak Airmore uygulamasını açınız.

Sağ en üst tarafta bulunan üç nokta üst üste butonuna basınız.

Bastıktan sonra IP al butonu göreceksiniz. Tıklayın ve aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi benzer IP adresi göreceksiniz.

Ekranınıza çıkan IP adresini bilgisayarınızda yeni bir sayfa açıp adres satırına IP yazıp enter demeniz yeterli olacaktır.

Sormak istediğiniz soru olursa bize yorum yazarak gönderebilirsiniz.