AirDots kopma sorunu! Sahte AirDots nasıl anlaşılır?

Artık günümüzde Bluetooth kulakların popülerliği artmaya devam ediyor.

Bu yazıda sizlere Xiaomi Redmi AidDots sahte mi orjinal mi olup olmadığı konusunda bilgilendirmek istiyoruz. Geçtiğimiz ay bizde bir adet AidDots satın aldık. İnternette fiyatını uygun görünce hemen bir tane sipariş geçtik ve elimize ulaştı. Ürünün çakma olacağı hiç aklımıza gelmedi ve kullanmaya başladık. Fakat sürekli olarak Xiaomi Redmi AirDots bağlantı kopma sorunu yaşamaya başladık.

AirDots bağlantı kopma sorununu nasıl düzeltebilir diye araştırma yaparken bir sitede AirDots çakma ürün olup olmadığını anlamak için kutunun altına bakın ve “Wireless” yerine “Wirelesa” yazıyorsa ürün çakmadır diye not düşmüş. Bizde hemen almış olduğumuz ürünün kutusuna baktık ve “Wirelesa” yazısını gördük. Yani ürün sahte oluyormuş. Hemen satıcı ile iletişime geçtik ve ürünü iade ettik.

Eğer AirDots kulaklıkta bağlantı sorunu yaşıyorsanız ilk olarak sahte mi yoksa orjinal mi olup olmadığını kontrol ediniz.

Not: Elimize orjinal ürün ulaştı ve çok daha hızlı bir şekilde bağlanıyor. Ayrıca kopma sorunuda hiç yaşamadık.

AirDots sahte mi yoksa orjinal mi olup olmadığını anlamak için başka yöntem biliyorsanız lütfen bize yorum yazarak iletiniz.