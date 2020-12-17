AFU, ASR ve EBFD güvenlik sistemleri ne işe yarar?

Son yıllarda çıkan araba modellerinde üst seviye güvenlik paketleri bulunmaktadır. Birçok marka araçlarına bu özellikleri standart tutarken bazı araç markalarında ekstra donanımlar ile bazı paketleri eklemektedir. Birçok kişi kullandığı araçlardaki güvenlik donanımlarının ne analama geldiğini bilmemektedir.

Biz bu yazımızda sizlere ESC, ABS, EBFD, EBA, ASR, DSC ve TSA sistemlerinin ne anlama geldiğinden bahsetmek istiyoruz.

ESC (Elektronik denge kontrolü) anlamına gelmektedir. Aşağıda kısaca belirttiğimiz güvenlik donanımlarını içermektedir.

Tekerlek kilitlenmesini önleme sistemi (ABS) ve Elektronik fren dağıtıcı (EBFD)

Bu sistemler aracın fren sırasında dengesini daha iyi kavramasını sağlamaktadır. Viraj alınırken kötü veya kaygan yüzeylerde kontrolü artırmaktadır. ABS ile acil fren durumunda tekerleklerin kilitlenmesini önlemektedir. EBFD sistemi ile fren basıncını tekerlek tekerler yönetmektedir.

AFU (Ani fren desteği)

Bu sistem ile acil bir durumda en uygun fren basınç oranına daha hızlı ulaşır vce fren mesafesini kısaltmaktadır. Bu sistem fren pedalına basış süresine göre devreye girmektedir.

ASR (Panitaj Önleyici)

Anti patinaj sistemi (ASR) tekerlek dönmesini önlemek için sürüş tekerleklerinin frenlerini çalıştırarak çekişi optimize eder. Bu ayrıca hızlanırken aracın yön dengesini de iyileştirir. Aracın istikameti ile sürücünün istediği istikamet arasında fark varsa dinamik denge kontrolü bir veya daha fazla tekerleğin frenini ve motoru kullanarak fizik kanunlarının sınırları dahilinde otomatik olarak aracı gereken istikamete yöneltir. Bu sistemler, aracın her çalıştırılışında otomatik olarak devreye girer.