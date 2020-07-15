Önemli: Aden Drone bataryaları nasıl şarj edilmeli

Bildiğiniz üzere biz aldığımız ürünler hakkında akılınıza gelebilecek her türlü tecrübemizi aktaryama çalışıyoruz.

Aden E59S combo drone paketinde 3 adet batarya çıkmaktadır.

Bir batarya ile 10 ile 13 dakika arasında uçuş yapabiliyorsunuz. Tabi bu yeterli gelmediği için diğer bataryaları da takıp uçuşa devam ediyoruz ve toplamda 35-40 dakika arası uçuş süresi elde ediyorsunuz.

Kutu içeriğinden sadece bir tane şarj kablosuz çıkmaktadır. Akıllı telefon şarj uçları ile aynı olduğu için birçok kişi telefon şarj cihazlarını kullanmak isteyebilir. Fakat kesinlikle bunu yapmayınız. Akıllı telefonlar şarj cihazları drone bataryasına zarar verecektir. Yüksek akım bataryanızın ömrünü bitirebilir ve yanmasına sebep olabilir.

Onun için içinden çıkan şarj cihazı ile bilgisayar, televizyon yada powerbank ile şarj etmeniz gerekmektedir. Bataryaları uzun süre kullanmak istiyorsanız bu konuya dikkat etmeniz gerekmektedir. Bir batarya ortalama 45 dakika civarında dolmaktadır.

Yedek batarya fiyatı internette 149 TL civarlarındadır.