Aden E59s drone çalıştırma adımları (Kumanda eşleştirme)

Bu yazımızda size Aden E59S kumanda eşleştirme ve ilk çalıştırma adımlarından bahsetmek istiyoruz. Bizde bu drone’u yeni aldık ve ilk çalıştırmada zorluk yaşadık. Kumanda ile drone’ı eşleştirme yapamadık. Ufak bir araştırma ile kolay bir şekilde hallettik. Sizlere ayrıca ilk yapmanız gereken adımları da yazacağız.

İlk olarak Drone’un üzerinde bulunan tuşa 3 saniye basılı tutunuz. Basılı tuttuğunuzda drone’un ışıkları yanmaya başlayacaktır. Daha sonra kumandayı elimize alalım.

Sol tarafta gördüğünüz kırmızı kare içerisindeki kolu açtığınızda otomatik olarak kumanda aktif hale gelecektir. Tekrar kolu kapattığınızda kumandanın gücünü kesmiş olacaksınız. Bu arada kumanda 2 adet pille çalışmaktadır. İlk aldığınızda içinde pil bulunmamaktadır.

Yukarıdaki adımları yaptıktan sonra artık kumanda ile drone’u eşleştirelim. Drone’u üzerindeki tuşa basılı tutalım ve ışıklarının yanıp söndüğünü görelim.

İlk olarak yukarıdaki ekran görüntüsünde ki gibi soldaki kolu bir kere yukarı ve daha sonra bir kere aşağı çekiniz.

Soldaki resimdeki gibi kolları aynı anda iç bükey yapınız. Bu işlemi yaptığınızda drone’un ışıkları yanıp sönecek ve sonra stabil olarak sürekli yanacaktır. Bu işlem ile drone ve kumanda arasında eşleştirmeyi yapmış olacaksınız.

Aden E59s motorlar nasıl çalıştırılır?

Eşleştirme işlemi yaptıktan sonra direk uçurabileceğini sanan birçok kişi olacaktır. Bizde ilk olarak herşey hazır diyerek kalkış yapmayı denedik ama tabi motorları çalıştırmamız gerekiyormuş.

Resimde gördüğünüz gibi sağ ve sol kolu aynı anda dış bükey yapınız. Bu işlemi yaptığınızda drone’un pervaneleri dönmeye başlayacaktır. Direk kalkış yapmıyor. Siz tatlı tatlı sol butonu yukarı doğru kaldırdığınızda drone kalkış yapacaktır.

Aden E59S kendi kendine dönüyor?

Bu sorun ile karşılaşırsanız eğer tekrardan eşleştirme adımlarınızı yapın. Özellikle iç bükey işlemini her uçuş öncesinde yapınız. Bu sayede drone kendini kalibrasyon yapacaktır.

Aden E59s kullanımında soracağınız bir soru olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olacağımızı belirtmek isteriz.