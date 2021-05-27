Aden E59S bataryası kaç dakika gidiyor?

Drone alacaklar ilk olarak batarya performanslarına bakmaktadır. Aden E59S modelinş 1 yıldır kullanmaktayız. Elimizden geldiği kadar tecrübelerimizi size aktarmaya çalışıyoruz.

İlk olarak Aden E59S modeli combo paket olarak satılmaktadır. Paket içeriğinde 3 adet bataryası bulunmaktadır.

Birçok kez uçuş yaptık ve batarya sürelerini ölçtük. Genel olarak çok agresif uçuş yapmadığımız zaman 14 dakika ile 15 dakika ile arasında süreyi çok rahat bir şekilde gördük. Drone altında bulunan ışıklar batarya bittiğinde hızlı bir şekilde yanıp sönmektedir. Biz hemen ışıkları görünce drone’u indiriyoruz. Eğer sonuna kadar kullansak büyük ihtimal 2 ile 3 dakika arasında bir sre de görebiliriz.

Agresif bir kullanım yaptığımızda 10-12 dakikaları çok rahat görüyoruz. Tabi yine batarya bittiğinde ışıklar yanıp sönünce hemen indiriyoruz.

3 batarya olduğu için çok rahat 35 – 40 dakika aralığında uçuş yapabilirsiniz.

Tabi bir batarya bittikten sonra hemen ikinci bataryayı takıp uçurmayın. Drone ısındığı için 5 dakika mola vererek uçurmanızı tavsiye ediyoruz.