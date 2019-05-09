4000-5000 TL arası 3 akıllı telefonlar önerisi

Sizlere güncel olarak 2019 yılı içerisinde alabileceğiiz 4000 TL ile 5000 TL aralığında alınabilecek olan akıllı telefon modellerini yazmak istedik. Telefon dünyası çok fazla geniş bir yelpaze olduğu için ilk kriteriniz kesinlikle limitiniz olması gerekmektedir.

Eğer 4000 TL ile 5000 TL aralığında arıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

1. Model Galaxy s10e

Samsung’un yeni modeli Galaxy S10e 4499 TL’lik bir fiyat etiketine sahiptir. Galaxy S10 ailesinin diğer modellerine göre en uygun ve düşük performanslı olan modelidir. Düşük dediysek S10+’a göredir. Normal şartlarda eşdeğerlerine göre performansı oldukça başarılıdır.

Samsung Galaxy S10e özellikleri:

Ekran: 5,8 inç HDR10+ Özellikli Dinamik AMOLED Sinematik Sonsuz Ekran, 2280 x 1080 piksel (522 ppi), 800 nit parlaklık, 19:9 en boy oranı, Corning Gorilla Glass 6

5,8 inç HDR10+ Özellikli Dinamik AMOLED Sinematik Sonsuz Ekran, 2280 x 1080 piksel (522 ppi), 800 nit parlaklık, 19:9 en boy oranı, Corning Gorilla Glass 6 Yonga seti: Qualcomm Snapdragon 855, Samsung Exynos 9820

Qualcomm Snapdragon 855, Samsung Exynos 9820 Arka kamera: 12 MP f/1,5 geniş açılı lens OIS + 16 MP f/2,2 ultra geniş açılı lens

12 MP f/1,5 geniş açılı lens OIS + 16 MP f/2,2 ultra geniş açılı lens Ön kamera: 10 MP f/1,9, Dual Pixel, 4K UHD video kayıt desteği

10 MP f/1,9, Dual Pixel, 4K UHD video kayıt desteği RAM: 6 GB

6 GB Dahili depolama: 128 GB, 512 GB’a kadar MicroSD desteği

128 GB, 512 GB’a kadar MicroSD desteği Bağlantı : Wi-Fi 6, Bluetooth, CAT, LTE özellikleri, Çift SIM desteği

: Wi-Fi 6, Bluetooth, CAT, LTE özellikleri, Çift SIM desteği Batarya: 3.100 mAh, Kablosuz Güç Paylaşımı, Hızlı Kablosuz Şarj 2.0

3.100 mAh, Kablosuz Güç Paylaşımı, Hızlı Kablosuz Şarj 2.0 Suya ve toza dayanıklılık : IP68 sertifikası

: IP68 sertifikası Ses: Dolby Atmos destekli stereo hoparlör, AKG kulaklık

Dolby Atmos destekli stereo hoparlör, AKG kulaklık Sensörler: İvmeölçer, Barometre, Parmak İzi, Gyro, Jeomanyetik, Hall, Nabız, Proximity, RGB Işık, İris tarama, Basınç sensörleri

Bu sene çıkan bu telefon performansı ve kamera donanımı ile göz dolduruyor. Teknik özellikleri ve fiyatı ile birçok dev markanın amiral gemisi modellerine kafa atmaktadır. Zaten detaylı inceleme yaptığınızda aynı donanıma başka marka bulamayacağınızı anlayacaksınız. Ayrıca Xiaomi arayüzünü çok beğeniyoruz. Bizde Pocophone F1 kullanıcısıyız ve telefona aşık olduk diyebiliriz. İmkanımız yetse alacağımız bir modeldi.

Sitemizde bulunan Xiaomi Mi 9 yorumları sayfamız ile görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.

Xiaomi Mi 9 Özellikler

Snapdragon 855 Mobil Platform, Grafik işlemcisi ise Adreno 640 GPU

Mobil Platform, Grafik işlemcisi ise Adreno 640 GPU 6 GB RAM / 128GB depolama alanı

6.39 inç Full HD+ AMOLED ekran

Full HD+ AMOLED ekran 48 MP , f/1.75 + 12MP, f/2.2 + 16MP , f/2.2 üçlü arka kamera

20 MP ön kamera

, f/1.75 + 12MP, f/2.2 + , f/2.2 üçlü arka kamera ön kamera 27W hızlı şarj destekli 3300 mAh batarya

hızlı şarj destekli batarya 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC

Ekrana gömülü parmak izi tarayıcı, yüz tanıma

Fiyat ve performans olarak başarılı duran P30 modeli 4.999 TL‘den satılmaktadır. Huawei P30 modeli 2019 yılı Mart ayında piyasaya çıktı. P30 modeli televizyon ekranlarında da oldukça fazla reklamı yapıldı. Asıl ününü P30 Pro’nun kamera donanımından almaktadır.

Teknik özelliklerine geçmeden önce sitemizdeki bazı Huawei P30 haberlerini eklemek istedik.

Huawei P30 Pro ile P30 arasındaki farklar

Huawei P30 özellikleri

Ekran: 6.1 inç, Full HD+, 1080 x 2340 piksel, 442 ppi, OLED, 19.5:9 oran, DCI-P3

6.1 inç, Full HD+, 1080 x 2340 piksel, 442 ppi, OLED, 19.5:9 oran, DCI-P3 İşlemci: HiSilicon Kirin 980 (Octa-core (2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55), 7nm

HiSilicon Kirin 980 (Octa-core (2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55), 7nm Grafik Birimi: Mali G76 MP10 GPU

Mali G76 MP10 GPU RAM: 6 GB RAM

6 GB RAM Depolama: 128 GB depolama alanı, NM (Nano Memory) destekli

128 GB depolama alanı, NM (Nano Memory) destekli Arka Kamera: 40 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.7″, PDAF/Laser AF + 16 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), PDAF/Laser AF + 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4″, 3x optical zoom, PDAF/Laser AF, OIS

40 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.7″, PDAF/Laser AF + 16 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), PDAF/Laser AF + 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4″, 3x optical zoom, PDAF/Laser AF, OIS Ön Kamera: 32 MP, f/2.0, (wide)

32 MP, f/2.0, (wide) Pil: 3650 mAh, 22.5 W hızlı şarj

3650 mAh, 22.5 W hızlı şarj İşletim Sistemi: Android 9 Pie, EMUI 9.1

Android 9 Pie, EMUI 9.1 Bağlantı: 802.11 a, b, g, n, ac – Bluetooth 5, NFC, USB 3.1, Type-C 1.0, dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS

802.11 a, b, g, n, ac – Bluetooth 5, NFC, USB 3.1, Type-C 1.0, dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS Boyut ve ağırlık: 149.1 x 71.4 x 7.6 mm, 165 gram

Bizim listeye eklemediğimiz fakat eklenmesini istediğiniz model varsa bize yorum yazarak iletebilirsiniz.