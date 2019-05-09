4000-5000 TL arası 3 akıllı telefonlar önerisi

Sizlere güncel olarak 2019 yılı içerisinde alabileceğiiz 4000 TL ile 5000 TL aralığında alınabilecek olan akıllı telefon modellerini yazmak istedik. Telefon dünyası çok fazla geniş bir yelpaze olduğu için ilk kriteriniz kesinlikle limitiniz olması gerekmektedir.
Eğer 4000 TL ile 5000 TL aralığında arıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.
Samsung’un yeni modeli Galaxy S10e 4499 TL’lik bir fiyat etiketine sahiptir. Galaxy S10 ailesinin diğer modellerine göre en uygun ve düşük performanslı olan modelidir. Düşük dediysek S10+’a göredir. Normal şartlarda eşdeğerlerine göre performansı oldukça başarılıdır.
Samsung Galaxy S10e özellikleri:
- Ekran: 5,8 inç HDR10+ Özellikli Dinamik AMOLED Sinematik Sonsuz Ekran, 2280 x 1080 piksel (522 ppi), 800 nit parlaklık, 19:9 en boy oranı, Corning Gorilla Glass 6
- Yonga seti: Qualcomm Snapdragon 855, Samsung Exynos 9820
- Arka kamera: 12 MP f/1,5 geniş açılı lens OIS + 16 MP f/2,2 ultra geniş açılı lens
- Ön kamera: 10 MP f/1,9, Dual Pixel, 4K UHD video kayıt desteği
- RAM: 6 GB
- Dahili depolama: 128 GB, 512 GB’a kadar MicroSD desteği
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth, CAT, LTE özellikleri, Çift SIM desteği
- Batarya: 3.100 mAh, Kablosuz Güç Paylaşımı, Hızlı Kablosuz Şarj 2.0
- Suya ve toza dayanıklılık: IP68 sertifikası
- Ses: Dolby Atmos destekli stereo hoparlör, AKG kulaklık
- Sensörler: İvmeölçer, Barometre, Parmak İzi, Gyro, Jeomanyetik, Hall, Nabız, Proximity, RGB Işık, İris tarama, Basınç sensörleri
Bu sene çıkan bu telefon performansı ve kamera donanımı ile göz dolduruyor. Teknik özellikleri ve fiyatı ile birçok dev markanın amiral gemisi modellerine kafa atmaktadır. Zaten detaylı inceleme yaptığınızda aynı donanıma başka marka bulamayacağınızı anlayacaksınız. Ayrıca Xiaomi arayüzünü çok beğeniyoruz. Bizde Pocophone F1 kullanıcısıyız ve telefona aşık olduk diyebiliriz. İmkanımız yetse alacağımız bir modeldi.
Sitemizde bulunan Xiaomi Mi 9 yorumları sayfamız ile görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.
Xiaomi Mi 9 Özellikler
- Snapdragon 855 Mobil Platform, Grafik işlemcisi ise Adreno 640 GPU
- 6 GB RAM / 128GB depolama alanı
- 6.39 inç Full HD+ AMOLED ekran
- 48 MP, f/1.75 + 12MP, f/2.2 + 16MP, f/2.2 üçlü arka kamera
20 MP ön kamera
- 27W hızlı şarj destekli 3300 mAh batarya
- 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC
- Ekrana gömülü parmak izi tarayıcı, yüz tanıma
Fiyat ve performans olarak başarılı duran P30 modeli 4.999 TL‘den satılmaktadır. Huawei P30 modeli 2019 yılı Mart ayında piyasaya çıktı. P30 modeli televizyon ekranlarında da oldukça fazla reklamı yapıldı. Asıl ününü P30 Pro’nun kamera donanımından almaktadır.
Teknik özelliklerine geçmeden önce sitemizdeki bazı Huawei P30 haberlerini eklemek istedik.
Huawei P30 Pro ile P30 arasındaki farklar
Huawei P30 özellikleri
- Ekran: 6.1 inç, Full HD+, 1080 x 2340 piksel, 442 ppi, OLED, 19.5:9 oran, DCI-P3
- İşlemci: HiSilicon Kirin 980 (Octa-core (2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55), 7nm
- Grafik Birimi: Mali G76 MP10 GPU
- RAM: 6 GB RAM
- Depolama: 128 GB depolama alanı, NM (Nano Memory) destekli
- Arka Kamera: 40 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.7″, PDAF/Laser AF + 16 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), PDAF/Laser AF + 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4″, 3x optical zoom, PDAF/Laser AF, OIS
- Ön Kamera: 32 MP, f/2.0, (wide)
- Pil: 3650 mAh, 22.5 W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 9 Pie, EMUI 9.1
- Bağlantı: 802.11 a, b, g, n, ac – Bluetooth 5, NFC, USB 3.1, Type-C 1.0, dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS
- Boyut ve ağırlık: 149.1 x 71.4 x 7.6 mm, 165 gram
Bizim listeye eklemediğimiz fakat eklenmesini istediğiniz model varsa bize yorum yazarak iletebilirsiniz.
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