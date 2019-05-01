Xiaomi Mi 9 yorumları ve teknik özellikleri

Uygun fiyat ve performans canavarı olan Xiaomi Mi 9 teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.

Fiyatına göre kıyaslama yaptığınız başka markaların modellerini 6500 TL üstü civarlarında bulacaksınız. Lafı fazla uzatmadan Xiaomi Mi 9 teknik özelliklerine bakalım.

Xiaomi Mi 9 ekran özellikleri

6.39 inçlik dev bir ekranı bulunuyor. Ekran teknolojisi olarak Süper AMOLED ekran tercih edildi. Gorilla Glass 6 ile korunması sağlamlık konusunda başarı yakalamaktadır. Oyun modu ve gece modu gibi yenilikleri ile farklılık yaratıyor. Ekran/Gövde oranı ise % 84.62 oranındadır. Bu telefonu 3300 mAh’lık bir batarya desteklemektedir. Kapasite oranı size düşük gibi gelebilir fakat kullanılan işlemci, Süper AMOLED donanımı ile rahatça bir günü devirebilirsiniz. Hızlı şarj olarak 27W ile 1.15 dk gibi iyi bir oranla telefonu şarjını tamamlayabilirsiniz.

Amiral katili diyebileceğimiz Xiaomi Mi 9’da Qualcomm Snapdragon 855 chipset bulunuyor. Bu işlemciyi kullanan Lenovo Z6 Pro ve Xiaomi Mi 9 bulunuyor. 2.84 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli 6 GB RAM ile bu telefonda takılma söz konusu olmayacaktır. Dahili depolama hafızası 64 GB’dır. 128 GB olan modeli de bulunmaktadır. Bu arada Xiaomi Mi 9 hafıza kartı takılıyor mu diye merak ediyorsanız bu sorunun yanıtı maalesef hayır olacaktır.

Performansı kadar kamera özellikleri ile kendisinden ses getirecek donanıma sahiptir.

F/1.75 diyafram açıklığına sahip olan 48 megapiksel çözünürlüğündeki bir ana kamera bulunuyor. İkinci arka kamerası ise 16 MP çözünürlüğündedir. Üçüncü arka kamera ise 12 MP çözünürlüğündedir.

Xiaomi Mi 9’un fiyatı ise 4699 TL‘dir.